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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 500501502503
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 17:41

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Игорь Алексеевич написав:Ведь у каждого по своему устроен бизнес и доходы есть как в грн, так и в у.е.


знайшов відповідь чому відсотки за депозитом не вважають в банках як належне джерело доходів , а виплати по ОВДП так .
в 2007 не було у фізосіб кращого інструменту за додаткове капіталовкладення як валюта,земельна ділянка або нерухомість

Хто зараз не має офіційного працевлаштування , офіційних доходів є непоганий варіант працевлаштуватися до лав ЗСУ

У мене особисто не має впевненості хто 1970 р.н. і молодше зможе отримувати гарну пенсію.

Мені запропонували частину збереженнь перевкласти у крипту

Новина про голову Держспецзвязку і його криптогаманець не дають спокою ,як і інструмент заволодіння віртуальним активом.

взяв на калькуляторі та порахував скільки треба часу і грошей щоб перенести гривню у вклади 200к , а потім їх зібрати

вдумайтесь , за ваші гроші Вас зобовязують їздити і витрачати час та кошти

взять до уваги всього 20 банків
10 днів це по 2 банки на 1 день , якщо фізично треба , добре коли є додаток і можливо закинути СЕП 200к і відкрити конверт
Але що далі ....
Добре якщо не буде ВА чи якісь інших обмежень

Тоді 20 банків це буде 40 фізичних зустрічей у форматі МЕНЕДЖЕР - КАСА - ОБМІНКА

Тому , ліміт НБУ , моніторинг від банків , для великих сум становиться затратним ділом
sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 17:53

  sens написав:взяв на калькуляторі та порахував скільки треба часу і грошей щоб перенести гривню у вклади 200к , а потім їх зібрати
...
Тоді 20 банків це буде 40 фізичних зустрічей у форматі МЕНЕДЖЕР - КАСА - ОБМІНКА

Ну и проблемы у нынешних нищих пересичных... Занятно, что в прошлом году при депо по 50к на банк их не было. Может попросить НБУ вернуть тот лимит?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 18:14

Обменники начал опускать курс. А банки его подняли. Так можно и без подарков к Рождеству остаться. Хотя нет можно заработать 3 бакса на бутылку водки))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 18:17

  sens написав:Тому , ліміт НБУ , моніторинг від банків , для великих сум становиться затратним ділом
для больших сумм есть коммерческая недвижимость. держать крупные суммы в банках удовольствие сомнительное. Придумают моратории лимиты или заблокируют по решению суда, который вас в глаза не видел. я больше 20куе в банки не завожу. А было время что и 50куе держал, но 2014 год вправил мне мозги. базово вашими деньгами завладеть в 100 раз проще, чем недвижимостью.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 18:23

  sens написав:знайшов відповідь чому відсотки за депозитом не вважають в банках як належне джерело доходів , а виплати по ОВДП так .

Ну і де ж в цьому тексті відповідь?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 18:28

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Игорь Алексеевич написав:омню в 2008г. аренда из дол. перешла в расчёты в грн.

O_o це де таке? Чи ви розрахунок в гривні по курсу Привата / Моно / Іншого банку вважаєте за розрахунок в гривні?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 19:29

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:омню в 2008г. аренда из дол. перешла в расчёты в грн.

O_o це де таке? Чи ви розрахунок в гривні по курсу Привата / Моно / Іншого банку вважаєте за розрахунок в гривні?

Оренда і зараз зазвичай в гривні.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:13

  moveton написав:
  sens написав:взяв на калькуляторі та порахував скільки треба часу і грошей щоб перенести гривню у вклади 200к , а потім їх зібрати
...
Тоді 20 банків це буде 40 фізичних зустрічей у форматі МЕНЕДЖЕР - КАСА - ОБМІНКА

Ну и проблемы у нынешних нищих пересичных... Занятно, что в прошлом году при депо по 50к на банк их не было. Может попросить НБУ вернуть тот лимит?
занятно, что овдп-шникам занятно про проблемы лимитов деполюдей. Ничо-ничо... :mrgreen: Когда-то (явно что скоро) поулыбаются в ответку и деполюди :mrgreen: . Вспоминается "кипрский сценарий" стрижки "непересічних" инвесторофф :mrgreen: Широчайшим слоям электората именно такое - наименьшее зло, и я не исключаю таки его применения под лозунгом "а кому щас легко".
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 14 гру, 2023 11:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:18

Раньше Радабанк скупал валютку именноонлайн по самым наилучшим курсам.
Сейчас... такое :(
Самое время без забора последних конвертов слиться бы там не гривнедепозит в последний раз по еще не пониженным ставкам - а вот хренвам хороший курс :mrgreen: . Видать, такая схема слишком популярна стала.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:33

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  flysoulfly написав:Когда-то (явно что скоро) поулыбаются в ответку и деполюди . Вспоминается "кипрский сценарий" стрижки "непересічних" инвесторофф


Не зрозумів. Тоді як раз деполюди замість частини своїх збережень отримали акції банків де тримали ті самі депозити, ні?
DmitryZP
 
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