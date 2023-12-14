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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 14 гру, 2023 15:32
Чи є можливість відкрити в якомусь українському банку(ах) депозит в англійських фунтах стерлінгів? картку в фунтах відкрити можна відкрити в ПУМБ
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mogicanin1986
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