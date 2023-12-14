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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 501502503504
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:32

Чи є можливість відкрити в якомусь українському банку(ах) депозит в англійських фунтах стерлінгів? картку в фунтах відкрити можна відкрити в ПУМБ
mogicanin1986
 
Повідомлень: 216
З нами з: 06.12.19
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