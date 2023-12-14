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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 13 гру, 2023 18:28
Игорь Алексеевич написав:
омню в 2008г. аренда из дол. перешла в расчёты в грн.
O_o це де таке? Чи ви розрахунок в гривні по курсу Привата / Моно / Іншого банку вважаєте за розрахунок в гривні?
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Додано: Сер 13 гру, 2023 19:29
Дюрі-бачі написав: Игорь Алексеевич написав:
омню в 2008г. аренда из дол. перешла в расчёты в грн.
O_o це де таке? Чи ви розрахунок в гривні по курсу Привата / Моно / Іншого банку вважаєте за розрахунок в гривні?
Оренда і зараз зазвичай в гривні.
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 14 гру, 2023 11:13
занятно
moveton написав: sens написав:
взяв на калькуляторі та порахував скільки треба часу і грошей щоб перенести гривню у вклади 200к , а потім їх зібрати
...
Тоді 20 банків це буде 40 фізичних зустрічей у форматі МЕНЕДЖЕР - КАСА - ОБМІНКА
Ну и проблемы у нынешних нищих пересичных... Занятно
, что в прошлом году при депо по 50к на банк их не было. Может попросить НБУ вернуть тот лимит?
, что овдп-шникам занятно про проблемы лимитов деполюдей. Ничо-ничо...
Когда-то (явно что скоро) поулыбаются в ответку и деполюди
. Вспоминается "кипрский сценарий" стрижки "непересічних" инвесторофф
Широчайшим слоям электората именно такое - наименьшее зло, и я не исключаю таки его применения под лозунгом "а кому щас легко".
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Чет 14 гру, 2023 11:32, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 11:18
Раньше Радабанк скупал валютку именноонлайн
по самым
наилучшим курсам.
Сейчас... такое
Самое время без забора последних
конвертов слиться бы там
не гривнедепозит в последний раз по еще не пониженным ставкам - а вот хренвам хороший курс
. Видать, такая схема слишком популярна стала.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 13:33
flysoulfly написав:
Когда-то (явно что скоро) поулыбаются в ответку и деполюди . Вспоминается "кипрский сценарий" стрижки "непересічних" инвесторофф
Не зрозумів. Тоді як раз деполюди замість частини своїх збережень отримали акції банків де тримали ті самі депозити, ні?
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Додано: Чет 14 гру, 2023 15:32
Чи є можливість відкрити в якомусь українському банку(ах) депозит в англійських фунтах стерлінгів? картку в фунтах відкрити можна відкрити в ПУМБ
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mogicanin1986
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Додано: Чет 14 гру, 2023 19:01
flysoulfly в свете последних событий , может и депомэнам стать не сладко: долларов не будет в конце, или конфискуют и вернут гривной )))
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Andrey2512
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