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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 18:28

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Игорь Алексеевич написав:омню в 2008г. аренда из дол. перешла в расчёты в грн.

O_o це де таке? Чи ви розрахунок в гривні по курсу Привата / Моно / Іншого банку вважаєте за розрахунок в гривні?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 19:29

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:омню в 2008г. аренда из дол. перешла в расчёты в грн.

O_o це де таке? Чи ви розрахунок в гривні по курсу Привата / Моно / Іншого банку вважаєте за розрахунок в гривні?

Оренда і зараз зазвичай в гривні.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:13

  moveton написав:
  sens написав:взяв на калькуляторі та порахував скільки треба часу і грошей щоб перенести гривню у вклади 200к , а потім їх зібрати
...
Тоді 20 банків це буде 40 фізичних зустрічей у форматі МЕНЕДЖЕР - КАСА - ОБМІНКА

Ну и проблемы у нынешних нищих пересичных... Занятно, что в прошлом году при депо по 50к на банк их не было. Может попросить НБУ вернуть тот лимит?
занятно, что овдп-шникам занятно про проблемы лимитов деполюдей. Ничо-ничо... :mrgreen: Когда-то (явно что скоро) поулыбаются в ответку и деполюди :mrgreen: . Вспоминается "кипрский сценарий" стрижки "непересічних" инвесторофф :mrgreen: Широчайшим слоям электората именно такое - наименьшее зло, и я не исключаю таки его применения под лозунгом "а кому щас легко".
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 14 гру, 2023 11:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:18

Раньше Радабанк скупал валютку именноонлайн по самым наилучшим курсам.
Сейчас... такое :(
Самое время без забора последних конвертов слиться бы там не гривнедепозит в последний раз по еще не пониженным ставкам - а вот хренвам хороший курс :mrgreen: . Видать, такая схема слишком популярна стала.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:33

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  flysoulfly написав:Когда-то (явно что скоро) поулыбаются в ответку и деполюди . Вспоминается "кипрский сценарий" стрижки "непересічних" инвесторофф


Не зрозумів. Тоді як раз деполюди замість частини своїх збережень отримали акції банків де тримали ті самі депозити, ні?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:32

Чи є можливість відкрити в якомусь українському банку(ах) депозит в англійських фунтах стерлінгів? картку в фунтах відкрити можна відкрити в ПУМБ
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 19:01

flysoulfly в свете последних событий , может и депомэнам стать не сладко: долларов не будет в конце, или конфискуют и вернут гривной )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:17

  Andrey2512 написав:flysoulfly в свете последних событий , может и депомэнам стать не сладко: долларов не будет в конце, или конфискуют и вернут гривной )))

Та уже полтора года ждём, как "первым через 3 месяца может ещё и отдадут валютой, но на остальных точно не хватит!"
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:30

Re: Клуб 200К - Теребеньки

В які банки можна закинути долари 96 року і зняти хоча б 2000-ми?

Таскомбанк, Приват, Акорд, Прокредит. Ще є?
Snower
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:41

  Snower написав:В які банки можна закинути долари 96 року і зняти хоча б 2000-ми?

Таскомбанк, Приват, Акорд, Прокредит. Ще є?

Странный предварительный список. Тазик и Бегемот - это про обратный обмен. С Роялем - где как. Но если устраивает так, как Приват обменивает, то можно вообще в любой банк. Хуже точно не выдадут.
moveton
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