хах
о вкусе устриц говорите с теми кто ел
100к на счету отримали, ну и небольшое послабление на ВНЖ
но Кипр постриг не себя, прежде всего росукрэнерго ну и немчуру с англией чуток
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 14 гру, 2023 21:49
хах
о вкусе устриц говорите с теми кто ел
100к на счету отримали, ну и небольшое послабление на ВНЖ
но Кипр постриг не себя, прежде всего росукрэнерго ну и немчуру с англией чуток
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