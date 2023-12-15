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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 503504505506
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:49

  DmitryZP написав:
  flysoulfly написав:Когда-то (явно что скоро) поулыбаются в ответку и деполюди . Вспоминается "кипрский сценарий" стрижки "непересічних" инвесторофф


Не зрозумів. Тоді як раз деполюди замість частини своїх збережень отримали акції банків де тримали ті самі депозити, ні?


хах
о вкусе устриц говорите с теми кто ел
100к на счету отримали, ну и небольшое послабление на ВНЖ

но Кипр постриг не себя, прежде всего росукрэнерго ну и немчуру с англией чуток
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:59

  Snower написав:В які банки можна закинути долари 96 року і зняти хоча б 2000-ми?

Таскомбанк, Приват, Акорд, Прокредит. Ще є?

В будь які, де їх приймають. А приймають наче в усіх.
Зняти - зазвичай пумб/райф мають нові банкноти, решта як домовитесь.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:04

Стрімкий домкрат по наближенню до міжбанку готівкового синє-зеленого продовжується, незважаючи на зниження облікової та жахи про: "грошей не дадуть".
Пишний - молодець.
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Сергей Пр

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