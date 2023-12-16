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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 14 гру, 2023 21:41
Snower написав:
В які банки можна закинути долари 96 року і зняти хоча б 2000-ми?
Таскомбанк, Приват, Акорд, Прокредит. Ще є?
Странный предварительный список. Тазик и Бегемот - это про обратный обмен. С Роялем - где как. Но если устраивает так, как Приват обменивает, то можно вообще в любой банк. Хуже точно не выдадут.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 21:49
DmitryZP написав: flysoulfly написав:
Когда-то (явно что скоро) поулыбаются в ответку и деполюди . Вспоминается "кипрский сценарий" стрижки "непересічних" инвесторофф
Не зрозумів. Тоді як раз деполюди замість частини своїх збережень отримали акції банків де тримали ті самі депозити, ні?
хах
о вкусе устриц говорите с теми кто ел
100к на счету отримали, ну и небольшое послабление на ВНЖ
но Кипр постриг не себя, прежде всего росукрэнерго ну и немчуру с англией чуток
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 00:02
kuzmich написав: sl2023x4 написав: guntherhouse777 написав:
Один примат не суетится
27.09.2022 11:23 Приват: ? -> 37.45318 грн/$
и досе так
А он и не будет менять курс это самый стабильный банк)))
Они 37 45 держали когда все остальные опускали до 37.00 а некоторые 36.60.
В этом случае хорошо когда курс высокий а они не повышают)
в привате самый стабильный отборный хлам, я 300$ сцеживал с 2 отделений бери либо 96, либо затасканный обрисованный мусор
Від відділення залежить, жодного разу 96 не пропонували, а частіше за все новими віддають
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:59
Snower написав:
В які банки можна закинути долари 96 року і зняти хоча б 2000-ми?
Таскомбанк, Приват, Акорд, Прокредит. Ще є?
В будь які, де їх приймають. А приймають наче в усіх.
Зняти - зазвичай пумб/райф мають нові банкноти, решта як домовитесь.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:04
Стрімкий домкрат по наближенню до міжбанку готівкового синє-зеленого продовжується, незважаючи на зниження облікової та жахи про: "грошей не дадуть".
Пишний - молодець.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:29
Клиент_ написав:
Стрімкий домкрат по наближенню до міжбанку готівкового синє-зеленого продовжується, незважаючи на зниження облікової та жахи про: "грошей не дадуть".
Пишний - молодець.
были ограничения "в одни руки", сейчас нет, любой взяточник может обменять любое количество денег
обменка только для совсем чёрного нала
почему курс должен отличаться нинаю
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nekefer
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Додано: Суб 16 гру, 2023 10:04
nekefer написав: Клиент_ написав:
Стрімкий домкрат по наближенню до міжбанку готівкового синє-зеленого продовжується, незважаючи на зниження облікової та жахи про: "грошей не дадуть".
Пишний - молодець.
были ограничения "в одни руки", сейчас нет, любой взяточник может обменять любое количество денег
обменка только для совсем чёрного нала
почему курс должен отличаться нинаю
Больше 400к нужно подтверждение дохода и если Вы будете каждый день по 10к$ покупать в банке то попадете под его фин мон
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nnallex
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