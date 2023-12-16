RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 503504505506
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:41

  Snower написав:В які банки можна закинути долари 96 року і зняти хоча б 2000-ми?

Таскомбанк, Приват, Акорд, Прокредит. Ще є?

Странный предварительный список. Тазик и Бегемот - это про обратный обмен. С Роялем - где как. Но если устраивает так, как Приват обменивает, то можно вообще в любой банк. Хуже точно не выдадут.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3988
З нами з: 23.03.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:49

  DmitryZP написав:
  flysoulfly написав:Когда-то (явно что скоро) поулыбаются в ответку и деполюди . Вспоминается "кипрский сценарий" стрижки "непересічних" инвесторофф


Не зрозумів. Тоді як раз деполюди замість частини своїх збережень отримали акції банків де тримали ті самі депозити, ні?


хах
о вкусе устриц говорите с теми кто ел
100к на счету отримали, ну и небольшое послабление на ВНЖ

но Кипр постриг не себя, прежде всего росукрэнерго ну и немчуру с англией чуток
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6441
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 00:02

  kuzmich написав:
  sl2023x4 написав:
  guntherhouse777 написав:Один примат не суетится
27.09.2022 11:23 Приват: ? -> 37.45318 грн/$
и досе так

А он и не будет менять курс это самый стабильный банк)))
Они 37 45 держали когда все остальные опускали до 37.00 а некоторые 36.60.
В этом случае хорошо когда курс высокий а они не повышают)

в привате самый стабильный отборный хлам, я 300$ сцеживал с 2 отделений бери либо 96, либо затасканный обрисованный мусор

Від відділення залежить, жодного разу 96 не пропонували, а частіше за все новими віддають
gonzo
 
Повідомлень: 322
З нами з: 05.01.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:59

  Snower написав:В які банки можна закинути долари 96 року і зняти хоча б 2000-ми?

Таскомбанк, Приват, Акорд, Прокредит. Ще є?

В будь які, де їх приймають. А приймають наче в усіх.
Зняти - зазвичай пумб/райф мають нові банкноти, решта як домовитесь.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1935
З нами з: 19.02.14
Подякував: 539 раз.
Подякували: 602 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:04

Стрімкий домкрат по наближенню до міжбанку готівкового синє-зеленого продовжується, незважаючи на зниження облікової та жахи про: "грошей не дадуть".
Пишний - молодець.
Клиент_
 
Повідомлень: 356
З нами з: 25.02.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:29

  Клиент_ написав:Стрімкий домкрат по наближенню до міжбанку готівкового синє-зеленого продовжується, незважаючи на зниження облікової та жахи про: "грошей не дадуть".
Пишний - молодець.

были ограничения "в одни руки", сейчас нет, любой взяточник может обменять любое количество денег
обменка только для совсем чёрного нала
почему курс должен отличаться нинаю
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 774
З нами з: 24.10.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 10:04

  nekefer написав:
  Клиент_ написав:Стрімкий домкрат по наближенню до міжбанку готівкового синє-зеленого продовжується, незважаючи на зниження облікової та жахи про: "грошей не дадуть".
Пишний - молодець.

были ограничения "в одни руки", сейчас нет, любой взяточник может обменять любое количество денег
обменка только для совсем чёрного нала
почему курс должен отличаться нинаю

Больше 400к нужно подтверждение дохода и если Вы будете каждый день по 10к$ покупать в банке то попадете под его фин мон
nnallex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 385
З нами з: 09.11.14
Подякував: 105 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 12:01

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  sergey_sryvkin написав:Зняти - зазвичай пумб/райф мають нові банкноти


пумб не завжди (50/50)
prodigy
 
Повідомлень: 10360
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3208 раз.
Подякували: 3247 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 12:33

  nnallex написав:Больше 400к нужно подтверждение дохода и если Вы будете каждый день по 10к$ покупать в банке то попадете под его фин мон

а что у кассира прямо онлайн доступ к обороту клиента?
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 774
З нами з: 24.10.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 503504505506
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J1L4gq23S8ft5wD і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 988, 989, 990
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9896 2064102
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 гру, 2023 13:54
Сергей Пр

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.