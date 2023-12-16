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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:41

  Snower написав:В які банки можна закинути долари 96 року і зняти хоча б 2000-ми?

Таскомбанк, Приват, Акорд, Прокредит. Ще є?

Странный предварительный список. Тазик и Бегемот - это про обратный обмен. С Роялем - где как. Но если устраивает так, как Приват обменивает, то можно вообще в любой банк. Хуже точно не выдадут.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:49

  DmitryZP написав:
  flysoulfly написав:Когда-то (явно что скоро) поулыбаются в ответку и деполюди . Вспоминается "кипрский сценарий" стрижки "непересічних" инвесторофф


Не зрозумів. Тоді як раз деполюди замість частини своїх збережень отримали акції банків де тримали ті самі депозити, ні?


хах
о вкусе устриц говорите с теми кто ел
100к на счету отримали, ну и небольшое послабление на ВНЖ

но Кипр постриг не себя, прежде всего росукрэнерго ну и немчуру с англией чуток
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 00:02

  kuzmich написав:
  sl2023x4 написав:
  guntherhouse777 написав:Один примат не суетится
27.09.2022 11:23 Приват: ? -> 37.45318 грн/$
и досе так

А он и не будет менять курс это самый стабильный банк)))
Они 37 45 держали когда все остальные опускали до 37.00 а некоторые 36.60.
В этом случае хорошо когда курс высокий а они не повышают)

в привате самый стабильный отборный хлам, я 300$ сцеживал с 2 отделений бери либо 96, либо затасканный обрисованный мусор

Від відділення залежить, жодного разу 96 не пропонували, а частіше за все новими віддають
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:59

  Snower написав:В які банки можна закинути долари 96 року і зняти хоча б 2000-ми?

Таскомбанк, Приват, Акорд, Прокредит. Ще є?

В будь які, де їх приймають. А приймають наче в усіх.
Зняти - зазвичай пумб/райф мають нові банкноти, решта як домовитесь.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:04

Стрімкий домкрат по наближенню до міжбанку готівкового синє-зеленого продовжується, незважаючи на зниження облікової та жахи про: "грошей не дадуть".
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Клиент_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:29

  Клиент_ написав:Стрімкий домкрат по наближенню до міжбанку готівкового синє-зеленого продовжується, незважаючи на зниження облікової та жахи про: "грошей не дадуть".
Пишний - молодець.

были ограничения "в одни руки", сейчас нет, любой взяточник может обменять любое количество денег
обменка только для совсем чёрного нала
почему курс должен отличаться нинаю
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 10:04

  nekefer написав:
  Клиент_ написав:Стрімкий домкрат по наближенню до міжбанку готівкового синє-зеленого продовжується, незважаючи на зниження облікової та жахи про: "грошей не дадуть".
Пишний - молодець.

были ограничения "в одни руки", сейчас нет, любой взяточник может обменять любое количество денег
обменка только для совсем чёрного нала
почему курс должен отличаться нинаю

Больше 400к нужно подтверждение дохода и если Вы будете каждый день по 10к$ покупать в банке то попадете под его фин мон
nnallex
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 12:01

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  sergey_sryvkin написав:Зняти - зазвичай пумб/райф мають нові банкноти


пумб не завжди (50/50)
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 12:33

  nnallex написав:Больше 400к нужно подтверждение дохода и если Вы будете каждый день по 10к$ покупать в банке то попадете под его фин мон

а что у кассира прямо онлайн доступ к обороту клиента?
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 14:11

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Райф на почетном 2месте в Клубе50, когда такое было
cohan
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