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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 504505506507
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 14:14

  nekefer написав:
  nnallex написав:Больше 400к нужно подтверждение дохода и если Вы будете каждый день по 10к$ покупать в банке то попадете под его фин мон

а что у кассира прямо онлайн доступ к обороту клиента?


Если бы
только к транзакциям
в Кредо у кассира, в Райфе у менеджера - потом вручную считают

прикол с "занес в кассу чиста купить клиентом не являюсь" тоже под 400к попадает, если вообще не под 5+ , когда ксерят и хз куда потом до девают,
так что через ьанковскую кассу что клиентом что без много не провернешь

другое дело что 400 потверить можно + банков много, но с долларом в наличие уже не так много
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 14:49

  prodigy написав:
  sergey_sryvkin написав:Зняти - зазвичай пумб/райф мають нові банкноти


пумб не завжди (50/50)
их кассирша призналась, что в Пумбе им есть установка отдавать именно "микс"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 15:42

  flysoulfly написав:
  prodigy написав:
  sergey_sryvkin написав:Зняти - зазвичай пумб/райф мають нові банкноти


пумб не завжди (50/50)
их кассирша призналась, что в Пумбе им есть установка отдавать именно "микс"

Разів п'ять-сім отримував готівку долари в ПУМБ в одному відділенні і завжди видавали тільки сині, один раз вже трошки б/у, але пристойні.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 15:48

  mogicanin1986 написав:
  flysoulfly написав:
  prodigy написав:пумб/райф мають нові банкноти

пумб не завжди (50/50)
их кассирша призналась, что в Пумбе им есть установка отдавать именно "микс"

Разів п'ять-сім отримував готівку долари в ПУМБ в одному відділенні і завжди видавали тільки сині, один раз вже трошки б/у, але пристойні.
якщо клієнт спочатку не уточнює, не наполягає - віддають "мікс"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 17:28

Разів п'ять-сім отримував готівку долари в ПУМБ в одному відділенні і завжди видавали тільки сині, один раз вже трошки б/у, але пристойні.[/quote]якщо клієнт спочатку не уточнює, не наполягає - віддають "мікс"[/quote]

В Києві, в двох відділення, декілька раз забирав, віддають лише сині, номер в номер.
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