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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 16 гру, 2023 14:14
nekefer написав: nnallex написав:
Больше 400к нужно подтверждение дохода и если Вы будете каждый день по 10к$ покупать в банке то попадете под его фин мон
а что у кассира прямо онлайн доступ к обороту клиента?
Если бы
только к транзакциям
в Кредо у кассира, в Райфе у менеджера - потом вручную считают
прикол с "занес в кассу чиста купить клиентом не являюсь" тоже под 400к попадает, если вообще не под 5+ , когда ксерят и хз куда потом до девают,
так что через ьанковскую кассу что клиентом что без много не провернешь
другое дело что 400 потверить можно + банков много, но с долларом в наличие уже не так много
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Додано: Суб 16 гру, 2023 14:49
prodigy написав: sergey_sryvkin написав:
Зняти - зазвичай пумб/райф мають нові банкноти
пумб не завжди (50/50)
их кассирша призналась, что в Пумбе им есть установка отдавать именно "микс"
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flysoulfly
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Додано: Суб 16 гру, 2023 15:42
flysoulfly написав: prodigy написав: sergey_sryvkin написав:
Зняти - зазвичай пумб/райф мають нові банкноти
пумб не завжди (50/50)
их кассирша призналась, что в Пумбе им есть установка отдавать именно "микс"
Разів п'ять-сім отримував готівку долари в ПУМБ в одному відділенні і завжди видавали тільки сині, один раз вже трошки б/у, але пристойні.
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mogicanin1986
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Додано: Суб 16 гру, 2023 15:48
mogicanin1986 написав: flysoulfly написав: prodigy написав:
пумб/райф мають нові банкноти
пумб не завжди (50/50)
их кассирша призналась, что в Пумбе им есть установка отдавать именно "микс"
Разів п'ять-сім отримував готівку долари в ПУМБ в одному відділенні і завжди видавали тільки сині, один раз вже трошки б/у, але пристойні.
якщо клієнт спочатку не уточнює, не наполягає - віддають "мікс"
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Додано: Суб 16 гру, 2023 17:28
Разів п'ять-сім отримував готівку долари в ПУМБ в одному відділенні і завжди видавали тільки сині, один раз вже трошки б/у, але пристойні.[/quote]якщо клієнт спочатку не уточнює, не наполягає - віддають "мікс"[/quote]
В Києві, в двох відділення, декілька раз забирав, віддають лише сині, номер в номер.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 19:15
cohan написав:
Райф на почетном 2месте в Клубе50, когда такое было
У кого как.
У меня на 12-м
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mustbe
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Додано: Суб 16 гру, 2023 21:38
mustbe написав: cohan написав:
Райф на почетном 2месте в Клубе50, когда такое было
У кого как.
У меня на 12-м
Что так, если не секрет, почему на 12 месте?
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