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nnallex написав:Больше 400к нужно подтверждение дохода и если Вы будете каждый день по 10к$ покупать в банке то попадете под его фин мон
а что у кассира прямо онлайн доступ к обороту клиента?
Если бы только к транзакциям в Кредо у кассира, в Райфе у менеджера - потом вручную считают
прикол с "занес в кассу чиста купить клиентом не являюсь" тоже под 400к попадает, если вообще не под 5+ , когда ксерят и хз куда потом до девают, так что через ьанковскую кассу что клиентом что без много не провернешь
другое дело что 400 потверить можно + банков много, но с долларом в наличие уже не так много
Разів п'ять-сім отримував готівку долари в ПУМБ в одному відділенні і завжди видавали тільки сині, один раз вже трошки б/у, але пристойні.[/quote]якщо клієнт спочатку не уточнює, не наполягає - віддають "мікс"[/quote]
В Києві, в двох відділення, декілька раз забирав, віддають лише сині, номер в номер.
там є можливість уникнути комісій при знятті. тицяєш на колонку - вимикаєш ту комісію і наново сортуєш табличку. там де можна уникнути комісії стоїть "!". але у мене є підозра ше не всюди там є та ознака "!".
От би mustbe поділився своїм налаштуванням - скріном.
там є можливість уникнути комісій при знятті. тицяєш на колонку - вимикаєш ту комісію і наново сортуєш табличку. там де можна уникнути комісії стоїть "!". але у мене є підозра ше не всюди там є та ознака "!".
От би mustbe поділився своїм налаштуванням - скріном.