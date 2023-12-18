Как-то даже последнюю неделю вяленько обменки даже по 37.80 берут. Но под ёлочку хотя бы на 38.20 рассчитывать ещё можно?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 18 гру, 2023 12:15
Как-то даже последнюю неделю вяленько обменки даже по 37.80 берут. Но под ёлочку хотя бы на 38.20 рассчитывать ещё можно?
Додано: Пон 18 гру, 2023 12:16
Додано: Пон 18 гру, 2023 13:03
Уточнение Креди Агриколь
Уточняю курс по доллару по Креди Агриколь на депозит 37,4
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