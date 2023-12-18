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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 505506507508
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 12:15

  vitaliiangel написав:
  moveton написав:Да помним, помним. И что к пятому числу обменкам опять понадобится гривна и будет минимум 37.80 - тоже. Вот тогда выгодно и сдадим.

валюта обменкам понадобилась на 7 дней позже 5го числа. Похоже 37,80 будет уже сегодня-завтра, а под ёлочку вероятно 38,20-38,50

Как-то даже последнюю неделю вяленько обменки даже по 37.80 берут. Но под ёлочку хотя бы на 38.20 рассчитывать ещё можно?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 12:16

  moveton написав:Но под ёлочку хотя бы на 38.20 рассчитывать ещё можно?
Был 1 день (12.12) когда киевские обменки брали по 37,75. Под ёлочку тоже возможно будет какй-то день по 38,20
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 13:03

Уточнение Креди Агриколь

Уточняю курс по доллару по Креди Агриколь на депозит 37,4
tetyanadimitrova3
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