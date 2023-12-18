Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Разів п'ять-сім отримував готівку долари в ПУМБ в одному відділенні і завжди видавали тільки сині, один раз вже трошки б/у, але пристойні.[/quote]якщо клієнт спочатку не уточнює, не наполягає - віддають "мікс"[/quote]
В Києві, в двох відділення, декілька раз забирав, віддають лише сині, номер в номер.
там є можливість уникнути комісій при знятті. тицяєш на колонку - вимикаєш ту комісію і наново сортуєш табличку. там де можна уникнути комісії стоїть "!". але у мене є підозра ше не всюди там є та ознака "!".
От би mustbe поділився своїм налаштуванням - скріном.
там є можливість уникнути комісій при знятті. тицяєш на колонку - вимикаєш ту комісію і наново сортуєш табличку. там де можна уникнути комісії стоїть "!". але у мене є підозра ше не всюди там є та ознака "!".
От би mustbe поділився своїм налаштуванням - скріном.