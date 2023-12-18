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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 506507508509>
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 17:28

Разів п'ять-сім отримував готівку долари в ПУМБ в одному відділенні і завжди видавали тільки сині, один раз вже трошки б/у, але пристойні.[/quote]якщо клієнт спочатку не уточнює, не наполягає - віддають "мікс"[/quote]

В Києві, в двох відділення, декілька раз забирав, віддають лише сині, номер в номер.
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 19:15

  cohan написав:Райф на почетном 2месте в Клубе50, когда такое было

У кого как.
У меня на 12-м
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 21:38

  mustbe написав:
  cohan написав:Райф на почетном 2месте в Клубе50, когда такое было

У кого как.
У меня на 12-м
Что так, если не секрет, почему на 12 месте?
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 13:40

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  J1L4gq23S8ft5wD написав:почему


там є можливість уникнути комісій при знятті.
тицяєш на колонку - вимикаєш ту комісію і наново сортуєш табличку.
там де можна уникнути комісії стоїть "!".
але у мене є підозра ше не всюди там є та ознака "!".

От би mustbe поділився своїм налаштуванням - скріном.

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daap
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 14:19

  daap написав:
  J1L4gq23S8ft5wD написав:почему


там є можливість уникнути комісій при знятті.
тицяєш на колонку - вимикаєш ту комісію і наново сортуєш табличку.
там де можна уникнути комісії стоїть "!".
але у мене є підозра ше не всюди там є та ознака "!".

От би mustbe поділився своїм налаштуванням - скріном.

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Понял, благодарю. А я думал, из-за финмона.
J1L4gq23S8ft5wD
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 15:38

  mustbe написав:
  cohan написав:Райф на почетном 2месте в Клубе50, когда такое было

У кого как.
У меня на 12-м


на 1му
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 12:15

  vitaliiangel написав:
  moveton написав:Да помним, помним. И что к пятому числу обменкам опять понадобится гривна и будет минимум 37.80 - тоже. Вот тогда выгодно и сдадим.

валюта обменкам понадобилась на 7 дней позже 5го числа. Похоже 37,80 будет уже сегодня-завтра, а под ёлочку вероятно 38,20-38,50

Как-то даже последнюю неделю вяленько обменки даже по 37.80 берут. Но под ёлочку хотя бы на 38.20 рассчитывать ещё можно?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 12:16

  moveton написав:Но под ёлочку хотя бы на 38.20 рассчитывать ещё можно?
Был 1 день (12.12) когда киевские обменки брали по 37,75. Под ёлочку тоже возможно будет какй-то день по 38,20
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 13:03

Уточнение Креди Агриколь

Уточняю курс по доллару по Креди Агриколь на депозит 37,4
tetyanadimitrova3
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 16:31

Пивденный берет белый по 37,55 спешите, пока он добрый
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Пон 18 гру, 2023 12:42
Сергей Пр

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