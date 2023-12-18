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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:15

  vitaliiangel написав:Пивденный берет белый по 37,55
:) свой мотлох хоть "забирают" обратно
55-44=11 коп
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:26

  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:Пивденный берет белый по 37,55
:) свой мотлох хоть "забирают" обратно
55-44=11 коп

карусель стала пристанищем людей с 10+ паспортами.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:43

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Как думаете, в свете последних событий, до какого срока еще не стёмно морозить валюту на депо?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:59

  Andrey2512 написав:Как думаете, в свете последних событий, до какого срока еще не стёмно морозить валюту на депо?
каких именно событий? если вы уклонист не рекомендую иметь вообще депозитов, чтобыне получать его через ТЦК
vitaliiangel
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  #<1 ... 506507508509
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