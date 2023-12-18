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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 18 гру, 2023 17:15
vitaliiangel написав:
Пивденный берет белый по 37,55
свой мотлох хоть "забирают" обратно
55-44=11 коп
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flysoulfly
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Додано: Пон 18 гру, 2023 17:26
flysoulfly написав:
vitaliiangel написав:
Пивденный берет белый по 37,55
свой мотлох хоть "забирают" обратно
55-44=11 коп
карусель стала пристанищем людей с 10+ паспортами.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 18 гру, 2023 17:43
Как думаете, в свете последних событий, до какого срока еще не стёмно морозить валюту на депо?
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Andrey2512
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Додано: Пон 18 гру, 2023 17:59
Andrey2512 написав:
Как думаете, в свете последних событий, до какого срока еще не стёмно морозить валюту на депо?
каких именно событий? если вы уклонист не рекомендую иметь вообще депозитов, чтобыне получать его через ТЦК
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Додано: Пон 18 гру, 2023 18:05
Акорд 37.75, щось від Маркарової не оптимістично.
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Zochan
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Додано: Пон 18 гру, 2023 19:06
Zochan написав:
Акорд 37.75, щось від Маркарової не оптимістично.
все читают форум и ждут 38,20 под ёлочку
vitaliiangel написав:
Похоже 37,80 будет уже сегодня-завтра, а под ёлочку вероятно 38,20-38,50
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Додано: Пон 18 гру, 2023 19:34
vitaliiangel написав: Andrey2512 написав:
Как думаете, в свете последних событий, до какого срока еще не стёмно морозить валюту на депо?
каких именно событий? если вы уклонист не рекомендую иметь вообще депозитов, чтобыне получать его через ТЦК
ТЦК не скористалися такою можливістю, коли дельта була гривня і більше. Могли біля кас "солодкокурсових" банків та біля опту приймати карусельників і одразу в штурмовики та снайпери. Бо є здоров'я оббігати десятки банків, як і витримка, та ще й натреноване око вишукувати плями, штампи та плісняву. Один ІО міг би цілий підрозділ замінити, судячи з його карусельних досягнень.
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