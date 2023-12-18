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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:15

  vitaliiangel написав:Пивденный берет белый по 37,55
:) свой мотлох хоть "забирают" обратно
55-44=11 коп
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:26

  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:Пивденный берет белый по 37,55
:) свой мотлох хоть "забирают" обратно
55-44=11 коп

карусель стала пристанищем людей с 10+ паспортами.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:43

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Как думаете, в свете последних событий, до какого срока еще не стёмно морозить валюту на депо?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:59

  Andrey2512 написав:Как думаете, в свете последних событий, до какого срока еще не стёмно морозить валюту на депо?
каких именно событий? если вы уклонист не рекомендую иметь вообще депозитов, чтобыне получать его через ТЦК
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 18:05

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Акорд 37.75, щось від Маркарової не оптимістично.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 19:06

  Zochan написав:Акорд 37.75, щось від Маркарової не оптимістично.

все читают форум и ждут 38,20 под ёлочку
  vitaliiangel написав: Похоже 37,80 будет уже сегодня-завтра, а под ёлочку вероятно 38,20-38,50
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 19:34

  vitaliiangel написав:
  Andrey2512 написав:Как думаете, в свете последних событий, до какого срока еще не стёмно морозить валюту на депо?
каких именно событий? если вы уклонист не рекомендую иметь вообще депозитов, чтобыне получать его через ТЦК

ТЦК не скористалися такою можливістю, коли дельта була гривня і більше. Могли біля кас "солодкокурсових" банків та біля опту приймати карусельників і одразу в штурмовики та снайпери. Бо є здоров'я оббігати десятки банків, як і витримка, та ще й натреноване око вишукувати плями, штампи та плісняву. Один ІО міг би цілий підрозділ замінити, судячи з його карусельних досягнень.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 20:04

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Клиент_ написав:Один ІО міг би цілий підрозділ замінити, судячи з його карусельних досягнень.
Бегать и ездить на авто - большая разница. Или вы до сих пор на самокате ездите))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 20:09

  Игорь Алексеевич написав:
  Клиент_ написав:Один ІО міг би цілий підрозділ замінити, судячи з його карусельних досягнень.
Бегать и ездить на авто - большая разница. Или вы до сих пор на самокате ездите))
Ну в Киеве местами на авто не выгодно ездить - например, в центре - если на банк уйдет пара часов (а такое нередко бывает) парковка сожрет хорошую часть профита, особенно того, что у нас сегодня выгорает :mrgreen: а если штраф, то вообще-атас.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 20:18

  Игорь Алексеевич написав:Бегать и ездить на авто - большая разница. Или вы до сих пор на самокате ездите))

Если не только ездить, но ещё и управлять, то безусловно есть разница: такой кадр армии куда интереснее самокатчика :!:
moveton
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