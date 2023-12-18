RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 507508509510
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 20:20

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Rack написав:Ну в Киеве местами на авто не выгодно ездить - например, в центре - если на банк уйдет пара часов (а такое нередко бывает) парковка сожрет хорошую часть профита, особенно того, что у нас сегодня выгорает а если штраф, то вообще-атас.
В Киеве с такими курсами в банках и в обменниках, то даже шнурки от кед Nike жаль пачкать. Поэтому кто на машине то там одни минусы в заработках по бензину,парковкам и курсам.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7547
З нами з: 13.09.09
Подякував: 97 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 507508509510
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 989, 990, 991
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9903 2071737
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 гру, 2023 20:31
asti

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.