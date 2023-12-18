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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 18 гру, 2023 20:20
Rack написав:
Ну в Киеве местами на авто не выгодно ездить - например, в центре - если на банк уйдет пара часов (а такое нередко бывает) парковка сожрет хорошую часть профита, особенно того, что у нас сегодня выгорает а если штраф, то вообще-атас.
В Киеве с такими курсами в банках и в обменниках, то даже шнурки от кед Nike жаль пачкать. Поэтому кто на машине то там одни минусы в заработках по бензину,парковкам и курсам.
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Пон 18 гру, 2023 20:31
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