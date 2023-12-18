В Киеве с такими курсами в банках и в обменниках, то даже шнурки от кед Nike жаль пачкать. Поэтому кто на машине то там одни минусы в заработках по бензину,парковкам и курсам.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 20:20
Re: Клуб 200К - Теребеньки
В Киеве с такими курсами в банках и в обменниках, то даже шнурки от кед Nike жаль пачкать. Поэтому кто на машине то там одни минусы в заработках по бензину,парковкам и курсам.
Додано: Пон 18 гру, 2023 23:59
vitaliiangel я про то, что западные партнёры морозят помощь для нас…
Или до марта 3024 мы еще протянем?
Додано: Вів 19 гру, 2023 00:04
Додано: Вів 19 гру, 2023 00:08
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