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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 507508509510
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 20:20

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Rack написав:Ну в Киеве местами на авто не выгодно ездить - например, в центре - если на банк уйдет пара часов (а такое нередко бывает) парковка сожрет хорошую часть профита, особенно того, что у нас сегодня выгорает а если штраф, то вообще-атас.
В Киеве с такими курсами в банках и в обменниках, то даже шнурки от кед Nike жаль пачкать. Поэтому кто на машине то там одни минусы в заработках по бензину,парковкам и курсам.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 23:59

vitaliiangel я про то, что западные партнёры морозят помощь для нас…

Или до марта 3024 мы еще протянем?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 00:04

  Andrey2512 написав:vitaliiangel я про то, что западные партнёры морозят помощь для нас…

Или до марта 3024 мы еще протянем?

А що в березні 3024 нам точно дадуть два літаки?
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 00:08

  Andrey2512 написав:Или до марта 3024 мы еще протянем?
одному Богу известно как будут развиваться события в течении 1000 лет. Кстати, в каком банке можно разместить депозит на такой срок?
vitaliiangel
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