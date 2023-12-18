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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 20:20

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Rack написав:Ну в Киеве местами на авто не выгодно ездить - например, в центре - если на банк уйдет пара часов (а такое нередко бывает) парковка сожрет хорошую часть профита, особенно того, что у нас сегодня выгорает а если штраф, то вообще-атас.
В Киеве с такими курсами в банках и в обменниках, то даже шнурки от кед Nike жаль пачкать. Поэтому кто на машине то там одни минусы в заработках по бензину,парковкам и курсам.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 23:59

vitaliiangel я про то, что западные партнёры морозят помощь для нас…

Или до марта 2024 мы еще протянем?
Востаннє редагувалось Andrey2512 в Вів 19 гру, 2023 05:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 00:04

  Andrey2512 написав:vitaliiangel я про то, что западные партнёры морозят помощь для нас…

Или до марта 3024 мы еще протянем?

А що в березні 3024 нам точно дадуть два літаки?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 00:08

  Andrey2512 написав:Или до марта 3024 мы еще протянем?
одному Богу известно как будут развиваться события в течении 1000 лет. Кстати, в каком банке можно разместить депозит на такой срок?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 05:32

ihorsic vitaliiangel

Ох и шутники ) неужели не понятно, что очепятка? 😑
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 07:11

  Andrey2512 написав:Ох и шутники ) неужели не понятно, что очепятка? 😑

Чойта очепятка? Вполне разумный интерес. 1000 лет понятно, что нас прокормят. А вот потом осознают, что наступил такой круглый стаж, и решат, что хватит уже. А ещё три-четыре месяца с накопившимся долгом, выражаемым числами, которые только астрономы знают, протянуть будет не просто.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 10:40

  Игорь Алексеевич написав:
  flysoulfly написав:таблица не успевает... :( півень уже 37.55
Вариантов практически 000. Банки моментально меняют курсы. Зазора у большинства банков - нет. А у кого и остались, то не более 15 коп. от обменника и то для Запорожья и Харькова.

вчера мтб лил из кассы синие по 37,40 (потом 37,55). обменка брала по 37,60 (потом 37,65) и лила дальше по 37,80. почему покупатели па 37,80 не хотели купить синие в мтб? я вижу две причины. 1. они не знают что ограничения отменили 2. они думают что в банках дороже или нет валюты

имхо отмена ограничейний когда половина межбанка интервенции нбу - глупость. В условиях дефицита валюту в "свободной продаже" скупят денежные мешки и поставят курс 40. Причём мешкам всё равно по какому курсу брать, даже по 38,50 брали в октябре. Спрос на валюту стабильно высокий.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 19 гру, 2023 10:44, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 10:43

Пока идёт война, то денег давать будут. Правда уменьшат суммы. Партнёрам выгодно не победить рашу, а уменьшить её финанс. и военный потенциал. Поэтому у них всё идёт по плану. Нам деньги и минимум оружия для обороны, но не для наступления.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 10:45

  Игорь Алексеевич написав:Пока идёт война, то денег давать будут. Правда уменьшат суммы. Партнёрам выгодно не победить рашу, а уменьшить её финанс. и военный потенциал. Поэтому у них всё идёт по плану. Нам деньги и минимум оружия для обороны, но не для наступления.

это устаревшая точка зрения. сейчас ищут компромисс на каких границах путен готов остановиться, а ЕС, США и Китай готовы дать нам гарантии безопасности. Без этой границы и гарантий, при сокращении Западной помощи, путен дойдёт до львова.

кстати отсюда и спрос на валюту, люди готовятся делать ноги. Кто еще не сделал.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 10:52

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:это устаревшая точка зрения. сейчас ищут компромисс на каких границах путен готов остановиться
Остановится на тех границах, которые сейчас. Для наступат. операции и овобождения наших террит. нужен не 31 танк, а более 2000шт. Буря в пустыне было задействовано более 4500тыс. танков. А др. технике ещё в разы больше. Так там был Ирак без армии, а здесь раша.
Игорь Алексеевич
 
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