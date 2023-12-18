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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 508509510511
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 10:54

  Игорь Алексеевич написав:Остановится на тех границах, которые сейчас.
почему до сих пор не остановился?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 10:56

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Остановится на тех границах, которые сейчас.
почему до сих пор не остановился?
Потому что началась изматывающая фаза войны. Хотелось больше раше - не смогли. Нам хотелось пойти в наступление - тоже тупик. Получается 000точка сейчас. От этой точки и будут потом какие то переговоры в мире.
Игорь Алексеевич
 
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