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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 19 гру, 2023 10:54
Игорь Алексеевич написав:
Остановится на тех границах, которые сейчас.
почему до сих пор не остановился?
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Додано: Вів 19 гру, 2023 10:56
vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
Остановится на тех границах, которые сейчас.
почему до сих пор не остановился?
Потому что началась изматывающая фаза войны. Хотелось больше раше - не смогли. Нам хотелось пойти в наступление - тоже тупик. Получается 000точка сейчас. От этой точки и будут потом какие то переговоры в мире.
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