В Киеве с такими курсами в банках и в обменниках, то даже шнурки от кед Nike жаль пачкать. Поэтому кто на машине то там одни минусы в заработках по бензину,парковкам и курсам.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 20:20
Re: Клуб 200К - Теребеньки
В Киеве с такими курсами в банках и в обменниках, то даже шнурки от кед Nike жаль пачкать. Поэтому кто на машине то там одни минусы в заработках по бензину,парковкам и курсам.
Додано: Пон 18 гру, 2023 23:59
vitaliiangel я про то, что западные партнёры морозят помощь для нас…
Или до марта 2024 мы еще протянем?
Востаннє редагувалось Andrey2512 в Вів 19 гру, 2023 05:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 гру, 2023 00:04
Додано: Вів 19 гру, 2023 00:08
Додано: Вів 19 гру, 2023 05:32
ihorsic vitaliiangel
Ох и шутники ) неужели не понятно, что очепятка? 😑
Додано: Вів 19 гру, 2023 07:11
Чойта очепятка? Вполне разумный интерес. 1000 лет понятно, что нас прокормят. А вот потом осознают, что наступил такой круглый стаж, и решат, что хватит уже. А ещё три-четыре месяца с накопившимся долгом, выражаемым числами, которые только астрономы знают, протянуть будет не просто.
Додано: Вів 19 гру, 2023 10:40
вчера мтб лил из кассы синие по 37,40 (потом 37,55). обменка брала по 37,60 (потом 37,65) и лила дальше по 37,80. почему покупатели па 37,80 не хотели купить синие в мтб? я вижу две причины. 1. они не знают что ограничения отменили 2. они думают что в банках дороже или нет валюты
имхо отмена ограничейний когда половина межбанка интервенции нбу - глупость. В условиях дефицита валюту в "свободной продаже" скупят денежные мешки и поставят курс 40. Причём мешкам всё равно по какому курсу брать, даже по 38,50 брали в октябре. Спрос на валюту стабильно высокий.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 19 гру, 2023 10:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 гру, 2023 10:54
Додано: Вів 19 гру, 2023 11:38
зачем брать в банке белый по 37,55 сейчас, если валютчики принимают белый по 37,55 ? мотнуться, шоб сдать там же по 37,65
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 19 гру, 2023 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 гру, 2023 11:41
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