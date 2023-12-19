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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 19 гру, 2023 11:48
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Хто хотів здав вчора по 37.55
Додано: Вів 19 гру, 2023 12:05
не туда смотрите. через неделю может быть 38,20 "под ёлочку". Кроме того в 2024 из-за каникул нац.банк не будет лить интервенции, а без них прыжок дохлой кошки до 40 - вопрос нескольких недель. Новости с фронта не очень. Настроения у людей панические. Имхо 37,55 синими - очень перспективная инвестиция на краткосроке.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 19 гру, 2023 12:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 гру, 2023 12:11
vitaliiangel
По тому, как сообщения приходят от бота "200к" - страшно становится, как банки будут нехотя отдавать котлету через 3 месяца )
Додано: Вів 19 гру, 2023 12:15
депозиты опасны выдачей 96м годом. Если просто купить в кассе, сначала узнали "есть ли синий?" нет - идёте мимо. А на депозит валюта уже куплена, деваться некуда, вариантов не много - брать 96й с печатями или гривну по курсу.
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