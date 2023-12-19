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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 508509510511
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 11:45

за 130 грн дьоргаться даже не рассматриваю
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 11:48

Re: Клуб 200К - Теребеньки

vitaliiangel написав:пивденный принимает по 37,65

Хто хотів здав вчора по 37.55 :)
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 12:05

  flysoulfly написав:за 130 грн дьоргаться даже не рассматриваю

не туда смотрите. через неделю может быть 38,20 "под ёлочку". Кроме того в 2024 из-за каникул нац.банк не будет лить интервенции, а без них прыжок дохлой кошки до 40 - вопрос нескольких недель. Новости с фронта не очень. Настроения у людей панические. Имхо 37,55 синими - очень перспективная инвестиция на краткосроке.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 19 гру, 2023 12:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 12:11

vitaliiangel

По тому, как сообщения приходят от бота "200к" - страшно становится, как банки будут нехотя отдавать котлету через 3 месяца ) :D :D
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 12:15

  Andrey2512 написав:vitaliiangel

По тому, как сообщения приходят от бота "200к" - страшно становится, как банки будут нехотя отдавать котлету через 3 месяца ) :D :D

депозиты опасны выдачей 96м годом. Если просто купить в кассе, сначала узнали "есть ли синий?" нет - идёте мимо. А на депозит валюта уже куплена, деваться некуда, вариантов не много - брать 96й с печатями или гривну по курсу.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 12:29

vitaliiangel Ну))) смотря какой курс будет) 96 года - тоже доллар )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 12:35

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:за 130 грн дьоргаться даже не рассматриваю

не туда смотрите. через неделю может быть 38,20 "под ёлочку
а может и не быть.

ведь и на очередные банальные качели тупо для декабрьских пышных зароботков тоже похоже.
Спрос на наличке вялый-вялый. Загонщик- НБУ.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 13:00

  flysoulfly написав:Спрос на наличке вялый-вялый.
спрос огромный. вчера зашёл в "свою" обменку, очередь 5 человек, если до декабря это были карусельщики сливающие валюту, то сейчас все 5 человек покупатели валюты, один я сливал синий "на хлебушек". На купюры даже не смотрели, руками пересчитали и всё. Потому что через 5-15 минут они обретут нового хозяина.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 14:16

  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:за 130 грн дьоргаться даже не рассматриваю

не туда смотрите. через неделю может быть 38,20 "под ёлочку
а может и не быть.

ведь и на очередные банальные качели тупо для декабрьских пышных зароботков тоже похоже.
Спрос на наличке вялый-вялый. Загонщик- НБУ.

На тому тижні продаж валюти НБУ був більше купівлі десь біля 800 млн. доларів, кожен день на міжбанку попит вище пропозиції, де тут рука НБУ, як він загонає, примушує купувати усіх? Й ще раз нагадую, зараз грудень, багато свят, усі подарунки (смартфони, новий телевізор й т.д.), дитячі подарунки, святковий стіл з червоною ікрою, італійським сиром, Asti й іншим, чого собі багато хто у повсякденному житті не дозволяє, корпоративи, на які дівчата купують, як правило нову сукню й так далі далі далі - все за валюту. Порахуйте витрати своєї родини на свята цього місяця й потім пропорційно на всю Україну, так досить й досить приблизно, але все одно, сума величезна виходить. Це одна з причин того, що ми й бачимо на міжбанку.
А коли на міжбанку 37,30 ніякий банк продавати дешевше не буде, навіть Приват курс підняв, й скоріш за все не в останній раз.
ГеннадийUA
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