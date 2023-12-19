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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 509510511512
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 19:28

Паника на корабле.
Много информации, что нам не дают денег, поэтому курс вверх. Обычный загон.
Деньги всё равно дадут. Не сегодня, так в конце декабря, максимум 10 января 24г. И курс опять вернётся к отметке 37,5. А далее и ниже опустится.
Но а если настанет Ж...А в стране, то банки начнут гонять мутку и тогда или грн. отдавать или стоять под отделением с утра до вечера и получать по 100-200 баксов в день.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 19:36

  Zochan написав:
vitaliiangel написав:На купюры даже не смотрели, руками пересчитали и всё. Потому что через 5-15 минут они обретут нового хозяина.

Останні декілька місяців, розглядали прискіпливо кожну купюру, як музейний експонат (сьогодні здавав, перерахувала, кинула на машинку і все), як все швидко змінюється.

именно. я так сдавал доллары по 41 прошлой зимой, копюры почти не проверяли, кассир знала она их через 10 минут уже сольёт. А когда в начале декабря 2023 всё просело, обменка по 37,40 из 1300 2006г выбрала аж 400 долл, остальные " не так светились" (хотя затёртых с пятнами и печатями не было). По тому как обменка принимает валюту, можно с высокой достоверностью определять спрос.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 20:02

  Игорь Алексеевич написав:Паника на корабле.
Много информации, что нам не дают денег, поэтому курс вверх. Обычный загон.
Деньги всё равно дадут. Не сегодня, так в конце декабря, максимум 10 января 24г. И курс опять вернётся к отметке 37,5. А далее и ниже опустится.
Но а если настанет Ж...А в стране, то банки начнут гонять мутку и тогда или грн. отдавать или стоять под отделением с утра до вечера и получать по 100-200 баксов в день.


еще и самолет с Борисполя вылетел
мабудь за синими :mrgreen: :mrgreen:

. По тому как обменка принимает валюту, можно с высокой достоверностью определять спрос.

Гарант все еще светит
Купюри 96-го року приймаються за роздрібним курсом
впрочем, 96 брал он похоже после нахлоучивания НБУ, а не по рыночной ситуации
cohan
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