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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 19 гру, 2023 19:28
Паника на корабле.
Много информации, что нам не дают денег, поэтому курс вверх. Обычный загон.
Деньги всё равно дадут. Не сегодня, так в конце декабря, максимум 10 января 24г. И курс опять вернётся к отметке 37,5. А далее и ниже опустится.
Но а если настанет Ж...А в стране, то банки начнут гонять мутку и тогда или грн. отдавать или стоять под отделением с утра до вечера и получать по 100-200 баксов в день.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 19 гру, 2023 19:36
Zochan написав:
vitaliiangel написав:На купюры даже не смотрели, руками пересчитали и всё. Потому что через 5-15 минут они обретут нового хозяина.
Останні декілька місяців, розглядали прискіпливо кожну купюру, як музейний експонат (сьогодні здавав, перерахувала, кинула на машинку і все), як все швидко змінюється.
именно. я так сдавал доллары по 41 прошлой зимой, копюры почти не проверяли, кассир знала она их через 10 минут уже сольёт. А когда в начале декабря 2023 всё просело, обменка по 37,40 из 1300 2006г выбрала аж 400 долл, остальные " не так светились" (хотя затёртых с пятнами и печатями не было). По тому как обменка принимает валюту, можно с высокой достоверностью определять спрос.
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Додано: Вів 19 гру, 2023 20:02
Игорь Алексеевич написав:
Паника на корабле.
Много информации, что нам не дают денег, поэтому курс вверх. Обычный загон.
Деньги всё равно дадут. Не сегодня, так в конце декабря, максимум 10 января 24г. И курс опять вернётся к отметке 37,5. А далее и ниже опустится.
Но а если настанет Ж...А в стране, то банки начнут гонять мутку и тогда или грн. отдавать или стоять под отделением с утра до вечера и получать по 100-200 баксов в день.
еще и самолет с Борисполя вылетел
мабудь за синими
. По тому как обменка принимает валюту, можно с высокой достоверностью определять спрос.
Гарант все еще светит Купюри 96-го року приймаються за роздрібним курсом
впрочем, 96 брал он похоже после нахлоучивания НБУ, а не по рыночной ситуации
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Додано: Вів 19 гру, 2023 20:21
Мені одну купюру білу видали якусь не таку як інші. Вона трохи біліша від інших, одна обмінка не взяла. Приват термінал теж виплюнув (
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Додано: Вів 19 гру, 2023 20:52
Игорь Алексеевич написав:
Паника на корабле.
Много информации, что нам не дают денег, поэтому курс вверх. Обычный загон.
Деньги всё равно дадут. Не сегодня, так в конце декабря, максимум 10 января 24г. И курс опять вернётся к отметке 37,5. А далее и ниже опустится.
Но а если настанет Ж...А в стране, то банки начнут гонять мутку и тогда или грн. отдавать или стоять под отделением с утра до вечера и получать по 100-200 баксов в день.
І шо?
Рівно рік назад, 19.12.22
Готівковий курс долара:
Купівля 39,98
Продаж 40,09
Приват Банк:
Купівля 39,35
Продаж 39,85
Райффайзен Банк:
Купівля 39,70
Продаж 40,20
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Додано: Вів 19 гру, 2023 21:12
прикинул: как ни странно, чисто теоретически сегодня 50К_баксокарусель даже стала чуть-чуть доходнее, чем на прошлой неделе. Это если успел от лучшей обменки добежать перед очередным ростом курса в искомом целевом банке.
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Додано: Вів 19 гру, 2023 21:47
Игорь Алексеевич написав:
Паника на корабле.
Много информации, что нам не дают денег, поэтому курс вверх. Обычный загон.
Деньги всё равно дадут. Не сегодня, так в конце декабря, максимум 10 января 24г. И курс опять вернётся к отметке 37,5. А далее и ниже опустится.
Но а если настанет Ж...А в стране, то банки начнут гонять мутку и тогда или грн. отдавать или стоять под отделением с утра до вечера и получать по 100-200 баксов в день.
И что делать тем, кто на земле?
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