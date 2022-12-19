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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 19:28

Паника на корабле.
Много информации, что нам не дают денег, поэтому курс вверх. Обычный загон.
Деньги всё равно дадут. Не сегодня, так в конце декабря, максимум 10 января 24г. И курс опять вернётся к отметке 37,5. А далее и ниже опустится.
Но а если настанет Ж...А в стране, то банки начнут гонять мутку и тогда или грн. отдавать или стоять под отделением с утра до вечера и получать по 100-200 баксов в день.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 19:36

  Zochan написав:
vitaliiangel написав:На купюры даже не смотрели, руками пересчитали и всё. Потому что через 5-15 минут они обретут нового хозяина.

Останні декілька місяців, розглядали прискіпливо кожну купюру, як музейний експонат (сьогодні здавав, перерахувала, кинула на машинку і все), як все швидко змінюється.

именно. я так сдавал доллары по 41 прошлой зимой, купюры почти не проверяли, кассир знала она их через 10 минут уже сольёт. А когда в начале декабря 2023 всё просело, обменка по 37,40 из 1300 2006г выбрала аж 400 долл, остальные " не так светились" (хотя затёртых с пятнами и печатями не было). По тому как обменка принимает валюту, можно с высокой достоверностью определять спрос.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 19 гру, 2023 22:57, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 20:02

  Игорь Алексеевич написав:Паника на корабле.
Много информации, что нам не дают денег, поэтому курс вверх. Обычный загон.
Деньги всё равно дадут. Не сегодня, так в конце декабря, максимум 10 января 24г. И курс опять вернётся к отметке 37,5. А далее и ниже опустится.
Но а если настанет Ж...А в стране, то банки начнут гонять мутку и тогда или грн. отдавать или стоять под отделением с утра до вечера и получать по 100-200 баксов в день.


еще и самолет с Борисполя вылетел
мабудь за синими :mrgreen: :mrgreen:

. По тому как обменка принимает валюту, можно с высокой достоверностью определять спрос.

Гарант все еще светит
Купюри 96-го року приймаються за роздрібним курсом
впрочем, 96 брал он похоже после нахлоучивания НБУ, а не по рыночной ситуации
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 20:21

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Мені одну купюру білу видали якусь не таку як інші. Вона трохи біліша від інших, одна обмінка не взяла. Приват термінал теж виплюнув (
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 20:52

  Игорь Алексеевич написав:Паника на корабле.
Много информации, что нам не дают денег, поэтому курс вверх. Обычный загон.
Деньги всё равно дадут. Не сегодня, так в конце декабря, максимум 10 января 24г. И курс опять вернётся к отметке 37,5. А далее и ниже опустится.
Но а если настанет Ж...А в стране, то банки начнут гонять мутку и тогда или грн. отдавать или стоять под отделением с утра до вечера и получать по 100-200 баксов в день.


І шо?
Рівно рік назад, 19.12.22

Готівковий курс долара:
Купівля 39,98
Продаж 40,09

Приват Банк:
Купівля 39,35
Продаж 39,85

Райффайзен Банк:
Купівля 39,70
Продаж 40,20
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:12

прикинул: как ни странно, чисто теоретически сегодня 50К_баксокарусель даже стала чуть-чуть доходнее, чем на прошлой неделе. Это если успел от лучшей обменки добежать перед очередным ростом курса в искомом целевом банке. :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:47

  Игорь Алексеевич написав:Паника на корабле.
Много информации, что нам не дают денег, поэтому курс вверх. Обычный загон.
Деньги всё равно дадут. Не сегодня, так в конце декабря, максимум 10 января 24г. И курс опять вернётся к отметке 37,5. А далее и ниже опустится.
Но а если настанет Ж...А в стране, то банки начнут гонять мутку и тогда или грн. отдавать или стоять под отделением с утра до вечера и получать по 100-200 баксов в день.

И что делать тем, кто на земле?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:54

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Паника на корабле.
Много информации, что нам не дают денег, поэтому курс вверх. Обычный загон.
Деньги всё равно дадут. Не сегодня, так в конце декабря, максимум 10 января 24г. И курс опять вернётся к отметке 37,5. А далее и ниже опустится.
Но а если настанет Ж...А в стране, то банки начнут гонять мутку и тогда или грн. отдавать или стоять под отделением с утра до вечера и получать по 100-200 баксов в день.

И что делать тем, кто на земле?

ночевать под банком чтобы поймать хороший курс за хвост. например в газмясе до сих пор 37,45, а напротив него на Хрещатике 7/11 неплохие лавочки. Ближ. нормальная обменка ул. Большая Васильковская (Кр-армейская) 48 ( 099 383-34-03 Ринат ). Если скажете что от vitaliian белые возьмут по курсу синих.
37,82 на утро или выше
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:24

  vitaliiangel написав:37,82 на утро или выше
плохо если и продажа в банках утром стартует от 37,65 или выше
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:36

  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:37,82 на утро или выше
плохо если и продажа в банках утром стартует от 37,65 или выше

кончилась лафа, когда курс по полмесяца не менялся (а у некоторых и по месяцу). Сейчас хз как работать. СЭПить - нарываться на финмон. Нужны новые идеи...
vitaliiangel
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