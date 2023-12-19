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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:44

  vitaliiangel написав: например в газмясе до сих пор 37,45

Є можливість онлайн обміну цілодобово, чи тільки в робочий час?
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:48

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:Нужны новые идеи...
Кидаете депозит в грн. пока сладкие ещё банки проценты дают и летом меняете по курсу 37
Альянс последние дни 19% предлагает. с 22 числа будет 17%
Рада, Юнекс, Аккорд, Идея, там тоже есть 18,5%
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 19 гру, 2023 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:50

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:Нужны новые идеи...
Кидаете депозит в грн. пока сладкие ещё банки проценты дают и летом меняете по курсу 37

пока деньги будут жариться на копеечных депозитах, возможно карусель получит 2е дыхание и с другими суммами. Например, я не вижу логки почему оставили ограничение 50 тыс для онлайн обмена. Когда его снимут, поймал банк с хорошим курсом, обменял 10 куе, получил свои 3000 грн и отдыхай.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 19 гру, 2023 22:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:52

  novichok написав:
  vitaliiangel написав: например в газмясе до сих пор 37,45

Є можливість онлайн обміну цілодобово ?
на 50К - є, точно.
можна ж пробувати, закидувати р2р на прозапас суми по $1=37,46 грн.
чомусь 37.46 :!: списало а не 37,45
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 19 гру, 2023 22:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:52

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:пока деньги будут жариться на копеечных депозитах, возможно карусель получит 2е дыхание.
Банки больше 20 коп не дадут заработать. А то и меньше. Всё цирк с каруселью уезжает.))
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:54

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:пока деньги будут жариться на копеечных депозитах, возможно карусель получит 2е дыхание.
Банки больше 20 коп не дадут заработать. А то и меньше. Всё цирк с каруселью уезжает.))

вчера утром мтб продавал из кассы синие по 37,40 (днём по 37,55) бери любое количество. Сегодня обменки брали по 37,80 а "под ёлочку" я тут обещал курс 38,20 Всё они дают. Но не каждый день.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:57

  novichok написав:
  vitaliiangel написав: например в газмясе до сих пор 37,45

Є можливість онлайн обміну цілодобово, чи тільки в робочий час?

обменяйте 10$ заодно узнаете :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:57

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:вчера утром мтб продавал из кассы синие по 37,40 бери любое количество. Сегодня обменки брали по 37,80 а "под ёлочку" я обещал 38,20
У нас в городе у МТБ синих нет. У них даже евро все старого образца. Кассир - дамочка вроде с приветом, но знает рынок цветов))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 19 гру, 2023 22:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:57

  vitaliiangel написав:вчера утром мтб продавал из кассы синие по 37,40 (днём по 37,55) бери любое количество

любое,
но синие мне не продавал :twisted:
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 23:01

  vitaliiangel написав:
  novichok написав:
  vitaliiangel написав: например в газмясе до сих пор 37,45

Є можливість онлайн обміну цілодобово, чи тільки в робочий час?

обменяйте 10$ заодно узнаете :D
дастаточно адной таблэткы! ©
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