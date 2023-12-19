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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 23:02

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:вчера утром мтб продавал из кассы синие по 37,40 бери любое количество. Сегодня обменки брали по 37,80 а "под ёлочку" я обещал 38,20
У нас в городе у МТБ синих нет. У них даже евро все старого образца. Кассир - дамочка вроде с приветом, но знает рынок цветов))

У меня друг умудрился даже с примата 5куе синими вытрясти, когда не так давно, он наливал всем желающим по 37,35 друг купил 5куе на счёт. В каждом отделении "своя атмосфера", которая зависит от муток кассира и начальницы отделения. Кто мутит там только 96й для людей с улицы. Но есть такие которые не мутят. Не каждому кассиру эти мутки по душе. При мне "всем входящим" в юнексе говорили 96й а мне через 10 минут выдали синие.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 23:15

  vitaliiangel написав: а мне через 10 минут выдали синие.
:mrgreen: мож незамужняя кассирша 35+ увидела руку без кольца :?
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 23:18

  flysoulfly написав:мож незамужняя кассирша 35+ увидела руку без кольца
девушка менеджер (вдвое младше меня) бегала договаривась с кассиром. Я порядочный мужчина, ложными ожиданиями не торгую!
vitaliiangel
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