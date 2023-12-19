RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 511512513514
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 23:02

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:вчера утром мтб продавал из кассы синие по 37,40 бери любое количество. Сегодня обменки брали по 37,80 а "под ёлочку" я обещал 38,20
У нас в городе у МТБ синих нет. У них даже евро все старого образца. Кассир - дамочка вроде с приветом, но знает рынок цветов))

У меня друг умудрился даже с примата 5куе синими вытрясти, когда не так давно, он наливал всем желающим по 37,35 друг купил 5куе на счёт. В каждом отделении "своя атмосфера", которая зависит от муток кассира и начальницы отделения. Кто мутит там только 96й для людей с улицы. Но есть такие которые не мутят. Не каждому кассиру эти мутки по душе. При мне "всем входящим" в юнексе говорили 96й а мне через 10 минут выдали синие.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21274
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2338 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 23:15

  vitaliiangel написав: а мне через 10 минут выдали синие.
:mrgreen: мож незамужняя кассирша 35+ увидела руку без кольца :?
flysoulfly
 
Повідомлень: 3903
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1394 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 07:35

  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав: а мне через 10 минут выдали синие.
:mrgreen: мож незамужняя кассирша 35+ увидела руку без кольца :?
Думаю, скорее всего кассирша увидела пачку плиток шоколада, которые возможно у Виталия Батьковича из кармана выглядывали!
J1L4gq23S8ft5wD
 
Повідомлень: 44
З нами з: 08.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 511512513514
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 989, 990, 991
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9909 2078431
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 гру, 2023 22:57
VASH

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10572)
20.12.2023 07:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.