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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 19 гру, 2023 23:02
Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав:
вчера утром мтб продавал из кассы синие по 37,40 бери любое количество. Сегодня обменки брали по 37,80 а "под ёлочку" я обещал 38,20
У нас в городе у МТБ синих нет. У них даже евро все старого образца. Кассир - дамочка вроде с приветом, но знает рынок цветов))
У меня друг умудрился даже с примата 5куе синими вытрясти, когда не так давно, он наливал всем желающим по 37,35 друг купил 5куе на счёт. В каждом отделении "своя атмосфера", которая зависит от муток кассира и начальницы отделения. Кто мутит там только 96й для людей с улицы. Но есть такие которые не мутят. Не каждому кассиру эти мутки по душе. При мне "всем входящим" в юнексе говорили 96й а мне через 10 минут выдали синие.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 07:35
Думаю, скорее всего кассирша увидела пачку плиток шоколада, которые возможно у Виталия Батьковича из кармана выглядывали!
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