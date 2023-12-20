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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 23:02

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:вчера утром мтб продавал из кассы синие по 37,40 бери любое количество. Сегодня обменки брали по 37,80 а "под ёлочку" я обещал 38,20
У нас в городе у МТБ синих нет. У них даже евро все старого образца. Кассир - дамочка вроде с приветом, но знает рынок цветов))

У меня друг умудрился даже с примата 5куе синими вытрясти, когда не так давно, он наливал всем желающим по 37,35 друг купил 5куе на счёт. В каждом отделении "своя атмосфера", которая зависит от муток кассира и начальницы отделения. Кто мутит там только 96й для людей с улицы. Но есть такие которые не мутят. Не каждому кассиру эти мутки по душе. При мне "всем входящим" в юнексе говорили 96й а мне через 10 минут выдали синие.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 23:15

  vitaliiangel написав: а мне через 10 минут выдали синие.
:mrgreen: мож незамужняя кассирша 35+ увидела руку без кольца :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 07:35

  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав: а мне через 10 минут выдали синие.
:mrgreen: мож незамужняя кассирша 35+ увидела руку без кольца :?
Думаю, скорее всего кассирша увидела пачку плиток шоколада, которые возможно у Виталия Батьковича из кармана выглядывали!
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 08:59

Re: Клуб 200К - Теребеньки

flysoulfly написав: :mrgreen: мож незамужняя кассирша 35+ увидела руку без кольца :?

Тепер треба знімати, коли підходиш до каси :)
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 11:26

  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:37,82 на утро или выше
плохо если и продажа в банках утром стартует от 37,65 или выше

курс у рината 37.86
курс в газмясе 37,70
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:00

В тасі в додатку вже якщо на депо то 37,65 а на 50к обмін то 37,85.
Настільки миттєво поміняли. Закинув трохи гривні на ощадний на касі. В додатку ще 37,60. Поки скинув на гривньову, заходжу на обмін- 37,85. Добре що це ще не збігав не здавав доляри. Можливо ще й доторгуватись, що й здачі не буде чим дать. :)
В обмінках тута дивлюсь 37,72 прийом. Ото здав би. І куплять по 37,85... :)
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:06

Re: Клуб 200К - Теребеньки

alex lem написав:Закинув трохи гривні на ощадний на касі. В додатку ще 37,60. Поки скинув на гривньову, заходжу на обмін- 37,85. Добре що це ще не збігав не здавав доляри. Можливо ще й доторгуватись, що й здачі не буде чим дать. :)
В обмінках тута дивлюсь 37,72 прийом. Ото здав би. І куплять по 37,85... :)

Зараз онлайн обмін тільки зі свіжої гривні, про карусель можна забути.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:15

  alex lem написав:В обмінках тута дивлюсь 37,72 прийом.
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:23

  vitaliiangel написав:
  alex lem написав:В обмінках тута дивлюсь 37,72 прийом.
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Не усі ж в Києві живуть. :wink: Прийом такий може завтра в моєму мухосранську буде. А може й ні.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:32

alex lem будет будет
vitaliiangel
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