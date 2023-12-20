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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:42

  flysoulfly написав:
  novichok написав:
  vitaliiangel написав: например в газмясе до сих пор 37,45

Є можливість онлайн обміну цілодобово ?
на 50К - є, точно.
можна ж пробувати, закидувати р2р на прозапас суми по $1=37,46 грн.
чомусь 37.46 :!: списало а не 37,45


При купівлі $1-2 чомусь добавляється 1 коп., далі вже ні.
Правда, не актуально вже, укргаз по курсу тупить зазвичай до кінця дня, сьогодні навіть трохи довше.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:43

Re: Клуб 200К - Теребеньки

сегодня с утра успел крутнуть примата, спешно в 8 утра терминал заряжал гривной, пока пока сонные мухи не поменяли после 10 утра курс 37.59 -> 37.73
Вчера аналогично вечером с газом провернул схему
Востаннє редагувалось cryptominer в Сер 20 гру, 2023 12:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:44

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:37,82 на утро или выше
плохо если и продажа в банках утром стартует от 37,65 или выше

курс у рината 37.86
курс в газмясе 37,70

люблю газмяс - :) он вчера дольше всех соображал поднимать/неподнимать
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 13:07

в условиях роста или падения курсов карусель не работает. Когда рост, продавцы поднимают курсы "с запасом", а покупатели наоборот не спешат. То же и с падением, покупатели быстрее снижают курс покупки, чем продавцы. Оно и понятно никто не хочет "попасть".
vitaliiangel
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