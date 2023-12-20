При купівлі $1-2 чомусь добавляється 1 коп., далі вже ні.
Правда, не актуально вже, укргаз по курсу тупить зазвичай до кінця дня, сьогодні навіть трохи довше.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 12:42
При купівлі $1-2 чомусь добавляється 1 коп., далі вже ні.
Правда, не актуально вже, укргаз по курсу тупить зазвичай до кінця дня, сьогодні навіть трохи довше.
Додано: Сер 20 гру, 2023 12:43
Re: Клуб 200К - Теребеньки
сегодня с утра успел крутнуть примата, спешно в 8 утра терминал заряжал гривной, пока пока сонные мухи не поменяли после 10 утра курс 37.59 -> 37.73
Вчера аналогично вечером с газом провернул схему
Востаннє редагувалось cryptominer в Сер 20 гру, 2023 12:46, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 20 гру, 2023 12:44
Додано: Сер 20 гру, 2023 13:07
в условиях роста или падения курсов карусель не работает. Когда рост, продавцы поднимают курсы "с запасом", а покупатели наоборот не спешат. То же и с падением, покупатели быстрее снижают курс покупки, чем продавцы. Оно и понятно никто не хочет "попасть".
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