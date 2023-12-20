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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 20 гру, 2023 12:42
flysoulfly написав: novichok написав: vitaliiangel написав:
например в газмясе до сих пор 37,45
Є можливість онлайн обміну цілодобово ?
на 50К - є, точно.
можна ж пробувати, закидувати р2р на прозапас суми по $1=37,46 грн.
чомусь 37.46
списало а не 37,45
При купівлі $1-2 чомусь добавляється 1 коп., далі вже ні.
Правда, не актуально вже, укргаз по курсу тупить зазвичай до кінця дня, сьогодні навіть трохи довше.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 12:43
сегодня с утра успел крутнуть примата, спешно в 8 утра терминал заряжал гривной, пока пока сонные мухи не поменяли после 10 утра курс 37.59 -> 37.73
Вчера аналогично вечером с газом провернул схему
Востаннє редагувалось cryptominer
в Сер 20 гру, 2023 12:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 12:44
vitaliiangel написав: flysoulfly написав: vitaliiangel написав:
37,82 на утро или выше
плохо если и продажа в банках утром стартует от 37,65 или выше
курс у рината 37.86
курс в газмясе 37,70
люблю газмяс -
он вчера дольше всех соображал поднимать/неподнимать
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Додано: Сер 20 гру, 2023 13:07
в условиях роста или падения курсов карусель не работает. Когда рост, продавцы поднимают курсы "с запасом", а покупатели наоборот не спешат. То же и с падением, покупатели быстрее снижают курс покупки, чем продавцы. Оно и понятно никто не хочет "попасть".
киев 37,95
Пивденный - 37.900
нбу разрешил девал со скоростью 10 коп в день
под ёлочку ждём 38,50-38,60
19.12
vitaliiangel написав:
Имхо 37,55 синими - очень перспективная инвестиция на краткосроке.
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1
Додано: Сер 20 гру, 2023 14:13
vitaliiangel написав:
в условиях роста или падения курсов карусель не работает. Когда рост, продавцы поднимают курсы "с запасом", а покупатели наоборот не спешат. То же и с падением, покупатели быстрее снижают курс покупки, чем продавцы. Оно и понятно никто не хочет "попасть".
киев 37,95
Пивденный - 37.900
нбу разрешил девал со скоростью 10 коп в день
под ёлочку ждём 38,50-38,60
19.12
vitaliiangel написав:
Имхо 37,55 синими - очень перспективная инвестиция на краткосроке.
взлітаємо? пристебніть ремені
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bems654556
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Додано: Сер 20 гру, 2023 14:25
bems654556 написав:
взлітаємо? пристебніть ремені
Десь пропав Игорь Алексєєвич, напевно пішов відкривати грн.депозити
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Zochan
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Додано: Сер 20 гру, 2023 14:34
Цо то робиться?
Загон оленів карібу, як писав колись дядя Саша? Але ж остання декада року...
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Додано: Сер 20 гру, 2023 14:36
16% чистыми гривнодепо покрывает примерно взлет до 38.3
Востаннє редагувалось Proofy
в Сер 20 гру, 2023 14:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 14:38
cryptominer написав:
Вчера аналогично вечером с газом провернул схему
Газ в нерабочее время вы как пополняет - переводом с карты другого банка или есть способы напрямую?
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Додано: Сер 20 гру, 2023 14:38
Zochan написав:
bems654556 написав:
взлітаємо? пристебніть ремені
Десь пропав Игорь Алексєєвич, напевно пішов відкривати грн.депозити
його не пустили на борт?)))
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