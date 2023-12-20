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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:39

  vitaliiangel написав:alex lem будет будет

По табличці обмінок шановного mustbe у Києві вже є пара з прийомом по рівно 38. Ну ми пока добралися з прийомом до 37,80. :wink:
,,Лед тронулся господа присяжные заседатели,,
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:48

  flex123 написав:
  cryptominer написав:Вчера аналогично вечером с газом провернул схему


Газ в нерабочее время вы как пополняет - переводом с карты другого банка или есть способы напрямую?

с карти іншого банку, СЕП в неробочий час не ризикнув.
novichok
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