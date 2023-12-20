По табличці обмінок шановного mustbe у Києві вже є пара з прийомом по рівно 38. Ну ми пока добралися з прийомом до 37,80.
,,Лед тронулся господа присяжные заседатели,,
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Додано: Сер 20 гру, 2023 14:39
Додано: Сер 20 гру, 2023 14:48
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