Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 20 гру, 2023 14:39
vitaliiangel написав: alex lem
будет будет
По табличці обмінок шановного mustbe у Києві вже є пара з прийомом по рівно 38. Ну ми пока добралися з прийомом до 37,80.
,,Лед тронулся господа присяжные заседатели,,
alex lem
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Додано: Сер 20 гру, 2023 14:48
flex123 написав: cryptominer написав:
Вчера аналогично вечером с газом провернул схему
Газ в нерабочее время вы как пополняет - переводом с карты другого банка или есть способы напрямую?
с карти іншого банку, СЕП в неробочий час не ризикнув.
novichok
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Додано: Сер 20 гру, 2023 14:52
moveton написав:
Как-то даже последнюю неделю вяленько обменки даже по 37.80 берут.
а быстро как обменки взбодрились
Востаннє редагувалось
vitaliiangel
в Сер 20 гру, 2023 14:54, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Додано: Сер 20 гру, 2023 14:54
Zochan написав: bems654556 написав: взлітаємо? пристебніть ремені
Десь пропав Игорь Алексєєвич, напевно пішов відкривати грн.депозити
Да
тута
він.
novichok
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Додано: Сер 20 гру, 2023 15:04
alex lem написав: vitaliiangel написав: alex lem
будет будет
По табличці обмінок шановного mustbe у Києві вже є пара з прийомом по рівно 38. Ну ми пока добралися з прийомом до 37,80.
,,Лед тронулся господа присяжные заседатели,,
Кілька місяців тому, в окремі дні, окремі банки, забирали карусельний 1996-й
по 38,25-38,30.
Тому, прийом по 37,8 - це так собі. Є ще куди рости.
10/9/9
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Додано: Сер 20 гру, 2023 15:20
Proofy написав:
16% чистыми гривнодепо покрывает примерно взлет до 38.3
ошибочно считать только процетами депо.
нужно считать в абсолютных значения. сколько копеек прибавляется за месяц отлежки на депо.
например если взять за старт 37 грн то в месяц прирастает 50 коп (приблизительно)
в зависимости от того сколько месяцев у кого пролежало на депо - столько и запас нулевой точки. практически два месяца уже схавало.
mephala
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Додано: Сер 20 гру, 2023 15:39
помянем 13год и как обменки меняли курс по 5 раз на день, бакс можно было купить только по связям... И 1996 бумажкам рады будут
cryptominer
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Додано: Сер 20 гру, 2023 16:15
vitaliiangel написав:
готовьте карманы, к 16-20 декабря будет всем вам 37,80 или даже 38 под ёлочку.
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vitaliiangel
в Сер 20 гру, 2023 16:18, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Додано: Сер 20 гру, 2023 16:17
vitaliiangel написав: vitaliiangel написав:
готовьте карманы, к 16-20 декабря будет всем вам 37,80 или даже 38 под ёлочку.
кому эти 38 нужны если зазора нету...
mephala
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Додано: Сер 20 гру, 2023 16:21
Мой план спихнуть валюту в конце января и на полугодовой гривнедепозит
Investor_K
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