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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:39

  vitaliiangel написав:alex lem будет будет

По табличці обмінок шановного mustbe у Києві вже є пара з прийомом по рівно 38. Ну ми пока добралися з прийомом до 37,80. :wink:
,,Лед тронулся господа присяжные заседатели,,
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:48

  flex123 написав:
  cryptominer написав:Вчера аналогично вечером с газом провернул схему


Газ в нерабочее время вы как пополняет - переводом с карты другого банка или есть способы напрямую?

с карти іншого банку, СЕП в неробочий час не ризикнув.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:52

  moveton написав:Как-то даже последнюю неделю вяленько обменки даже по 37.80 берут.
а быстро как обменки взбодрились
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 20 гру, 2023 14:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:54

  Zochan написав:
bems654556 написав:
взлітаємо? пристебніть ремені

Десь пропав Игорь Алексєєвич, напевно пішов відкривати грн.депозити :)

Да тута він.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:04

  alex lem написав:
  vitaliiangel написав:alex lem будет будет

По табличці обмінок шановного mustbe у Києві вже є пара з прийомом по рівно 38. Ну ми пока добралися з прийомом до 37,80. :wink:
,,Лед тронулся господа присяжные заседатели,,


Кілька місяців тому, в окремі дні, окремі банки, забирали карусельний 1996-й
по 38,25-38,30.
Тому, прийом по 37,8 - це так собі. Є ще куди рости. :(
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:20

  Proofy написав:16% чистыми гривнодепо покрывает примерно взлет до 38.3


ошибочно считать только процетами депо.
нужно считать в абсолютных значения. сколько копеек прибавляется за месяц отлежки на депо.
например если взять за старт 37 грн то в месяц прирастает 50 коп (приблизительно)
в зависимости от того сколько месяцев у кого пролежало на депо - столько и запас нулевой точки. практически два месяца уже схавало.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:39

Re: Клуб 200К - Теребеньки

помянем 13год и как обменки меняли курс по 5 раз на день, бакс можно было купить только по связям... И 1996 бумажкам рады будут
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:15

10 декабря я писал такое

  vitaliiangel написав:готовьте карманы, к 16-20 декабря будет всем вам 37,80 или даже 38 под ёлочку.

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 20 гру, 2023 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:17

  vitaliiangel написав:
  vitaliiangel написав:готовьте карманы, к 16-20 декабря будет всем вам 37,80 или даже 38 под ёлочку.


кому эти 38 нужны если зазора нету...
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:21

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Мой план спихнуть валюту в конце января и на полугодовой гривнедепозит
Investor_K
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