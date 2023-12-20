RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 514515516517
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:28

Аккорд 37,98. Маркаровій таки видніше ,,оттюда,, з Омеріки що звіздец? З фіндопомогою від США? Та й раніше її банка задрала курс продажу доляру.
alex lem
 
Повідомлень: 2959
З нами з: 25.12.08
Подякував: 131 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:31

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Хіба ще хтось каруселить?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9360
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 881 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:31

  mephala написав:
  vitaliiangel написав:
  vitaliiangel написав:готовьте карманы, к 16-20 декабря будет всем вам 37,80 или даже 38 под ёлочку.


кому эти 38 нужны если зазора нету...

смотрите шире. Зазор будет. На рынке дефицит валюты. Можно будет купить валюту просто в кассе и слить с прибылью в обменку. Когда дефицит разница в цене 1% - ни о чём. Главное чтобы в кассе валюта для вас была. Пока растёт валюту банки придерживают.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21294
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2338 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:18

  vitaliiangel написав:
  mephala написав:Кому эти 38 нужны если зазора нету...

смотрите шире. Зазор будет. На рынке дефицит валюты. Можно будет купить валюту просто в кассе и слить с прибылью в обменку. Когда дефицит разница в цене 1% - ни о чём. Главное чтобы в кассе валюта для вас была. Пока растёт валюту банки придерживают.


Мдааа. Весело буде забирать клЮбні депошки у слідуючому місяці...
PS Згадую як ще недавно в обмінці по телефону умнічали як я хотів десятку синіх здать а вони АЖ на дві копійки від білих ,,щедро,, предлагали. :mrgreen:
alex lem
 
Повідомлень: 2959
З нами з: 25.12.08
Подякував: 131 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:34

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Investor_K написав:Мой план спихнуть валюту в конце января и на полугодовой гривнедепозит

Я б такі плани будував тільки після позитивного голосування допомоги в США і ЄС (в лютому)
  vitaliiangel написав:Можно будет купить валюту просто в кассе и слить с прибылью в обменку.

а хто заборонить банку напряму продати знакомому валютчику?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1958
З нами з: 29.07.22
Подякував: 338 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:45

  Investor_K написав:Мой план спихнуть валюту в конце января и на полугодовой гривнедепозит

а якщо национализируют?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6454
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 514515516517
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: s17012017 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 990, 991, 992
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9919 2081255
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 17:48
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.