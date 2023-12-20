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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:28

Аккорд 37,98. Маркаровій таки видніше ,,оттюда,, з Омеріки що звіздец? З фіндопомогою від США? Та й раніше її банка задрала курс продажу доляру.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:31

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Хіба ще хтось каруселить?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:31

  mephala написав:
  vitaliiangel написав:
  vitaliiangel написав:готовьте карманы, к 16-20 декабря будет всем вам 37,80 или даже 38 под ёлочку.


кому эти 38 нужны если зазора нету...

смотрите шире. Зазор будет. На рынке дефицит валюты. Можно будет купить валюту просто в кассе и слить с прибылью в обменку. Когда дефицит разница в цене 1% - ни о чём. Главное чтобы в кассе валюта для вас была. Пока растёт валюту банки придерживают.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:18

  vitaliiangel написав:
  mephala написав:Кому эти 38 нужны если зазора нету...

смотрите шире. Зазор будет. На рынке дефицит валюты. Можно будет купить валюту просто в кассе и слить с прибылью в обменку. Когда дефицит разница в цене 1% - ни о чём. Главное чтобы в кассе валюта для вас была. Пока растёт валюту банки придерживают.


Мдааа. Весело буде забирать клЮбні депошки у слідуючому місяці...
PS Згадую як ще недавно в обмінці по телефону умнічали як я хотів десятку синіх здать а вони АЖ на дві копійки від білих ,,щедро,, предлагали. :mrgreen:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:34

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Investor_K написав:Мой план спихнуть валюту в конце января и на полугодовой гривнедепозит

Я б такі плани будував тільки після позитивного голосування допомоги в США і ЄС (в лютому)
  vitaliiangel написав:Можно будет купить валюту просто в кассе и слить с прибылью в обменку.

а хто заборонить банку напряму продати знакомому валютчику?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:45

  Investor_K написав:Мой план спихнуть валюту в конце января и на полугодовой гривнедепозит

а якщо национализируют?
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 18:06

Re: Клуб 200К - Теребеньки

cohan написав:а якщо национализируют?

Банки чи депозити?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 18:07

  cohan написав:
  Investor_K написав:Мой план спихнуть валюту в конце января и на полугодовой гривнедепозит

а якщо национализируют?

Стремно.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 18:14

  Дюрі-бачі написав:а хто заборонить банку напряму продати знакомому валютчику?
что мешает вам стать знакомым валютчиком?
  cohan написав:
  Investor_K написав:Мой план спихнуть валюту в конце января и на полугодовой гривнедепозит

а якщо национализируют?

или выдадут депозит калашом с патронами?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 18:19

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Investor_K написав:а якщо национализируют?

Стремно.[/quote]
Або заморозити на 5,10... років.
Zochan
 
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