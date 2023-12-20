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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 20 гру, 2023 16:28
Аккорд 37,98. Маркаровій таки видніше ,,оттюда,, з Омеріки що звіздец? З фіндопомогою від США? Та й раніше її банка задрала курс продажу доляру.
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alex lem
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Додано: Сер 20 гру, 2023 16:31
Хіба ще хтось каруселить?
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Investor_K
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Додано: Сер 20 гру, 2023 16:31
mephala написав: vitaliiangel написав: vitaliiangel написав:
готовьте карманы, к 16-20 декабря будет всем вам 37,80 или даже 38 под ёлочку.
кому эти 38 нужны если зазора нету...
смотрите шире. Зазор будет. На рынке дефицит валюты. Можно будет купить валюту просто в кассе и слить с прибылью в обменку. Когда дефицит разница в цене 1% - ни о чём. Главное чтобы в кассе валюта для вас была. Пока растёт валюту банки придерживают.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 20 гру, 2023 17:18
vitaliiangel написав: mephala написав:
Кому эти 38 нужны если зазора нету...
смотрите шире. Зазор будет. На рынке дефицит валюты. Можно будет купить валюту просто в кассе и слить с прибылью в обменку. Когда дефицит разница в цене 1% - ни о чём. Главное чтобы в кассе валюта для вас была. Пока растёт валюту банки придерживают.
Мдааа. Весело буде забирать клЮбні депошки у слідуючому місяці...
PS Згадую як ще недавно в обмінці по телефону умнічали як я хотів десятку синіх здать а вони АЖ на дві копійки від білих ,,щедро,, предлагали.
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alex lem
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Додано: Сер 20 гру, 2023 17:34
Investor_K написав:
Мой план спихнуть валюту в конце января и на полугодовой гривнедепозит
Я б такі плани будував тільки після позитивного голосування допомоги в США і ЄС (в лютому)
vitaliiangel написав:
Можно будет купить валюту просто в кассе и слить с прибылью в обменку.
а хто заборонить банку напряму продати знакомому валютчику?
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 20 гру, 2023 17:45
Investor_K написав:
Мой план спихнуть валюту в конце января и на полугодовой гривнедепозит
а якщо национализируют?
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cohan
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Додано: Сер 20 гру, 2023 18:06
cohan написав:а якщо национализируют?
Банки чи депозити?
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Додано: Сер 20 гру, 2023 18:07
cohan написав: Investor_K написав:
Мой план спихнуть валюту в конце января и на полугодовой гривнедепозит
а якщо национализируют?
Стремно.
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Investor_K
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Додано: Сер 20 гру, 2023 18:14
Дюрі-бачі написав:
а хто заборонить банку напряму продати знакомому валютчику?
что мешает вам стать знакомым валютчиком?
cohan написав: Investor_K написав:
Мой план спихнуть валюту в конце января и на полугодовой гривнедепозит
а якщо национализируют?
или выдадут депозит калашом с патронами?
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vitaliiangel
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Додано: Сер 20 гру, 2023 18:19
Investor_K написав:а якщо национализируют?
Стремно.[/quote]
Або заморозити на 5,10... років.
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