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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 515516517518
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 19:48

  vitaliiangel написав:Зазор будет.
по райфу сейчас зазор почти 50 коп. утром надо успеть. слить валюту и по новому купить
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 19:53

  vitaliiangel написав:
  vitaliiangel написав:Зазор будет.
по райфу сейчас зазор почти 50 коп. утром надо успеть. слить валюту и по новому купить

Работать не пробовали?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:01

  Investor_K написав:
  vitaliiangel написав:
  vitaliiangel написав:Зазор будет.
по райфу сейчас зазор почти 50 коп. утром надо успеть. слить валюту и по новому купить

Работать не пробовали?

пробовал... не понравилось
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:11

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Охранником в супкпмаркет попробуйте. Это не работа, а отдых
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:49

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Zochan написав:Стремно.

Або заморозити на 5,10... років[/quote]

Интересно, как пожимает Успіх со своим гривнедепо )

Я думаю, что до марта уж точно ничего не заморозят
Andrey2512
 
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