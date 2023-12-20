по райфу сейчас зазор почти 50 коп. утром надо успеть. слить валюту и по новому купить
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 20 гру, 2023 19:48
Додано: Сер 20 гру, 2023 19:53
Додано: Сер 20 гру, 2023 20:01
Додано: Сер 20 гру, 2023 20:11
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Охранником в супкпмаркет попробуйте. Это не работа, а отдых
Додано: Сер 20 гру, 2023 20:49
Re: Клуб 200К - Теребеньки
|