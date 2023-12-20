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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 20 гру, 2023 19:48
vitaliiangel написав:
Зазор будет.
по райфу сейчас зазор почти 50 коп. утром надо успеть. слить валюту и по новому купить
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vitaliiangel
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Додано: Сер 20 гру, 2023 19:53
vitaliiangel написав: vitaliiangel написав:
Зазор будет.
по райфу сейчас зазор почти 50 коп. утром надо успеть. слить валюту и по новому купить
Работать не пробовали?
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Investor_K
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Додано: Сер 20 гру, 2023 20:01
Investor_K написав: vitaliiangel написав: vitaliiangel написав:
Зазор будет.
по райфу сейчас зазор почти 50 коп. утром надо успеть. слить валюту и по новому купить
Работать не пробовали?
пробовал... не понравилось
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vitaliiangel
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Додано: Сер 20 гру, 2023 20:11
Охранником в супкпмаркет попробуйте. Это не работа, а отдых
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Investor_K
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Додано: Сер 20 гру, 2023 20:49
Zochan написав:
Стремно.
Або заморозити на 5,10... років[/quote]
Интересно, как пожимает Успіх со своим гривнедепо )
Я думаю, что до марта уж точно ничего не заморозят
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Andrey2512
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Додано: Сер 20 гру, 2023 21:33
cohan написав: Investor_K написав:
Мой план
спихнуть валюту в конце января и на полугодовой гривнедепозит
а якщо национализируют?
план?
та да - такой план ценится
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flysoulfly
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Додано: Сер 20 гру, 2023 21:37
Andrey2512 написав: Zochan написав:
Стремно.
Або заморозити на 5,10... років
Интересно, как пожимает Успіх со своим гривнедепо )
та ладно, вон народ тарится ОВДП на все.
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flysoulfly
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Додано: Сер 20 гру, 2023 22:21
Zochan написав:
Investor_K написав:Може, треба різко зливатися?
Щоб потім різко відкуповувати, але дорожче.
та ладно
мне везде работники в банках постоянно говорят, что большинство простых нормальных людей просто "открывают гривнедепозиты
и довольные живут на проценты"
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Додано: Сер 20 гру, 2023 22:30
flysoulfly написав:
довольные живут
але не довго
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Дюрі-бачі
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