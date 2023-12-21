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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 22:38

  Andrey2512 написав:
  Zochan написав:Стремно.

Або заморозити на 5,10... років


Интересно, как пожимает Успіх со своим гривнедепо )

Я думаю, что до марта уж точно ничего не заморозят[/quote]
У меня как раз в глобусе под 21 в марте заканчиваются
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 00:14

andreyiskra

У меня тоже до марта котлеты )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 00:34

  Andrey2512 написав:andreyiskra

У меня тоже до марта котлеты )
Глобус, что ты с нами сделал своими 21% :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 01:38

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  flysoulfly написав:что ты с нами сделал


То Ігор Лєксєіч з вами таке зробив. До речі, де він? пропав кудись... Стєпааан !!
daap
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 01:59

  daap написав:
То Ігор Лєксєіч з вами таке зробив. До речі, де він? пропав кудись... Стєпааан !!

Вирішив знову відвідати сауну, сподобалось мабуть
novichok
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Чет 21 гру, 2023 01:13
flysoulfly

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