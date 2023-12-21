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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 20 гру, 2023 22:38
Andrey2512 написав: Zochan написав:
Стремно.
Або заморозити на 5,10... років
Интересно, как пожимает Успіх со своим гривнедепо )
Я думаю, что до марта уж точно ничего не заморозят[/quote]
У меня как раз в глобусе под 21 в марте заканчиваются
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andreyiskra
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Додано: Чет 21 гру, 2023 00:14
andreyiskra
У меня тоже до марта котлеты )
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Andrey2512
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Додано: Чет 21 гру, 2023 00:34
Andrey2512 написав:andreyiskra
У меня тоже до марта котлеты )
Глобус, что ты с нами сделал своими 21%
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flysoulfly
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Додано: Чет 21 гру, 2023 01:38
flysoulfly написав:
что ты с нами сделал
То Ігор Лєксєіч з вами таке зробив. До речі, де він? пропав кудись... Стєпааан !!
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daap
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Додано: Чет 21 гру, 2023 01:59
daap написав:
То Ігор Лєксєіч з вами таке зробив. До речі, де він? пропав кудись... Стєпааан !!
Вирішив знову відвідати сауну, сподобалось мабуть
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novichok
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