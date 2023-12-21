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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 20 гру, 2023 22:38
Andrey2512 написав: Zochan написав:
Стремно.
Або заморозити на 5,10... років
Интересно, как пожимает Успіх со своим гривнедепо )
Я думаю, что до марта уж точно ничего не заморозят[/quote]
У меня как раз в глобусе под 21 в марте заканчиваются
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andreyiskra
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Додано: Чет 21 гру, 2023 00:14
andreyiskra
У меня тоже до марта котлеты )
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Andrey2512
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Додано: Чет 21 гру, 2023 00:34
Andrey2512 написав:andreyiskra
У меня тоже до марта котлеты )
Глобус, что ты с нами сделал своими 21%
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flysoulfly
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Додано: Чет 21 гру, 2023 01:38
flysoulfly написав:
что ты с нами сделал
То Ігор Лєксєіч з вами таке зробив. До речі, де він? пропав кудись... Стєпааан !!
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daap
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Додано: Чет 21 гру, 2023 01:59
daap написав:
То Ігор Лєксєіч з вами таке зробив. До речі, де він? пропав кудись... Стєпааан !!
Вирішив знову відвідати сауну, сподобалось мабуть
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novichok
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Додано: Чет 21 гру, 2023 10:17
vitaliiangel написав: vitaliiangel написав:
Зазор будет.
по райфу сейчас зазор почти 50 коп. утром надо успеть. слить валюту и по новому купить
райф с утра 37,79 у них наверное ночные скидки
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vitaliiangel
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Додано: Чет 21 гру, 2023 10:32
vitaliiangel написав: vitaliiangel написав: vitaliiangel написав:
Зазор будет.
по райфу сейчас зазор почти 50 коп. утром надо успеть. слить валюту и по новому купить
райф с утра 37,79 у них наверное ночные скидки
вечерние.
не с утра а с 0:00
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flysoulfly
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Додано: Чет 21 гру, 2023 10:38
КредиАгриколь в аппке светит депо по 37,9
а не 37,8 как в таблице
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flysoulfly
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Додано: Чет 21 гру, 2023 10:57
vitaliiangel написав:райф с утра 37,79 у них наверное ночные скидки
Вже 37.69
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Zochan
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Додано: Чет 21 гру, 2023 11:06
vitaliiangel написав:
У НБУ какая главная задача? Наказывать жадных. Вот кинули жадным косточку обмен онлайн поигрались немного, кто не успел слить в ноябре - попал на какие то деньги. Сейчас всё жадные ломанутся на гривневые депозиты и овгз, их тоже накажут курсом 38-39.
до 39 к январю думаю долетим
сейчас 38,15 на приём
по 20 коп в день
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vitaliiangel
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