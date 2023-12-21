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vitaliiangel написав:У НБУ какая главная задача? Наказывать жадных. Вот кинули жадным косточку обмен онлайн поигрались немного, кто не успел слить в ноябре - попал на какие то деньги. Сейчас всё жадные ломанутся на гривневые депозиты и овгз, их тоже накажут курсом 38-39.
до 39 к январю думаю долетим
сейчас 38,15 на приём по 20 коп в день
moveton написав:
vitaliiangel написав:
moveton написав:Да помним, помним. И что к пятому числу обменкам опять понадобится гривна и будет минимум 37.80 - тоже. Вот тогда выгодно и сдадим.
валюта обменкам понадобилась на 7 дней позже 5го числа. Похоже 37,80 будет уже сегодня-завтра, а под ёлочку вероятно 38,20-38,50
Как-то даже последнюю неделю вяленько обменки даже по 37.80 берут. Но под ёлочку хотя бы на 38.20 рассчитывать ещё можно?